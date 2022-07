Se supone que Caracol es el canal oficial de la tricolor, pero no ha pasado ni un solo partido de la Copa América ¿No les da rating?

.Publicidad.

Una sorpresa es la que se han llevado todos los amantes de la selección Colombia femenina al querer ver los partidos de la Copa América que se está llevando a cabo en nuestro país. Los encuentros no están siendo transmitidos por el canal de los Santo Domingo y eso ha causado muchas preguntas entre los televidentes, puesto que Caracol es el canal oficial de la selección.

Para mayor sorpresa, el canal que tiene los derechos de transmisión es Win Sports, en su canal premium, y para ver los partidos hay que pagar 29.900 pesos ¡Una injusticia!. Sin embargo, hay otros medios que también están dándole cabida a la selección Colombia. Capital Sistema de Comunicación Pública se ha convertido en el salvador de aquellos que quieren seguir la Copa América sin gastar un peso.

-Publicidad.-

La pregunta es ¿Por qué Caracol como canal oficial de la selección no está transmitiendo la Copa América? Resulta que los derechos de transmisión pertenecen a la Conmebol y no a la Federación Colombiana de Fútbol, por lo que la empresa que mejor beneficios le ofreció a la Confederación Sudamericana fue la que obtuvo la capacidad de mostrar los partidos, y claramente no fue Caracol.

Sin embargo, hay mensajes en el que se deja ver el disgusto de los aficionados de que la empresa con el canal más visto de Colombia no haya hecho el intento de tener el certamen continental en su pantalla.

Publicidad.

A lo bien copa América femenina en winsports +? Fuera la de los hombres ya estaría por Caracol, igual vamos chicas!! #ConEllasPorLaCopa — Ryayi (@otravalen) July 9, 2022

Tanto dicen que Caracol apoya a la selección y es el colmo que no estén pasando los partidos de la selección Femenina 😒 y mas de Copa América. — Max Power A.C.A.B 🇨🇴💚🇧🇷👍🏽🇫🇷 (@DonPornH0lio) July 12, 2022

COPA AMÉRICA FEMENINA Estás hermosas muchachas de nuestra selección le ponen más "guevas" al fútbol que los hombres.

Gracias a Teleantioquia que nos presenta tan bello espectáculo, y caracol y rcn que se coman las "guevas " de los Ardillas y los Sarmiento Ángulos. — DON JOSÉ (@DONJOS23078600) July 12, 2022

¿Será que al canal de los Santo Domingo la selección Colombia femenina no les da el mismo rating que la masculina? ¿o se gastaron todo el dinero de los derechos de transmisión en el mundial de Catar? Lo cierto es que es una falta de respeto que le hayan hecho el feo a las chicas super poderosas.

Vea también: