La querida presentadora del Canal RCN que se despidió de la tv; esta es la razón

Por RCN han pasado una gran cantidad de figuras, estrellas que han dejado una gran huella en el público colombiano. Entre este grupo debemos incluir a los presentadores y presentadoras, quienes han sido parte clave de programas y formatos del canal. Últimamente, hemos visto en lugares como el Canal RCN a algunas de las figuras más icónicas de este campo. El mayor ejemplo de esto es Viena Ruiz, quien llegó a ser parte del equipo de Buen día, Colombia y le dio un nuevo aire al programa. Sin embargo, parece que la presentadoRa del Canal RCN ya no irá más.

Viena Ruiz, presentadora del Canal RCN, se despidió de la TV

La reconocida presentadora fue una parte importante de la televisión colombiana. Hizo parte de varios programas y, aunque se hizo muy reconocida por su elegancia y presencia en pantalla, siempre ha sido una persona muy talentosa. Sin embargo, parece que no volveremos a verla más en la TV, al menos en su faceta como presentadora. Recientemente, la periodista conocida como La Negra Candela habló sobre su futuro. Según compartió, la paisa habría tomado la decisión de retirarse, no solo del Canal RCN, sino de los medios en general.

Viena Ruiz no seguiría en Buen día, Colombia.

Todo parece indicar que no seguirá en Buen día, Colombia ni en el canal. Al parecer, tomó la decisión de no continuar allí, pero no por conflictos ni por una nueva oferta laboral. De hecho, la razón es totalmente diferente. Según comentó La Negra Candela, a Viena Ruiz le habría llegado la notificación de su pensión, por lo que decidió tomarse un descanso. Quienes conocen su historia saben que ha atravesado duros momentos y varias crisis, aunque siempre ha salido adelante.

La paisa llevaba tiempo tramitando su pensión y, finalmente, según Graciela Torres, ya la habría obtenido, por lo que no regresará a la televisión. Seguramente, querrá descansar y dedicarse a otros proyectos. Aunque es probable que la sigamos viendo en redes sociales, pues raramente estos personajes desaparecen por completo del ojo público.

