La pruebe de que Supermán López no le llega ni a los tobillos a Rigoberto Urán

Por: David Vargas Valencia |

septiembre 07, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Es una alegría inmensa: hoy hay una razón para estar felices los colombianos, a pesar de tanta tragedia que se vive en Colombia: un colombiano grande, enorme, sí señores, es el toro de Urrao, el parcero, el popular por el uso de palabras fuertes en las entrevistas, hoy no tienen nada que criticarle: a sus 35 años demostró que no fue a España de paseo, se encuentra en el podio de los 10 de la vuelta y gano la etapa 17.

El día de hoy los colombianos nos llevamos una gran sorpresa, no por que haya ganado Rigo, el ya nos ha demostrado que está preparado para el combate en cualquier pista del mundo, pero el colombiano que mejor venía en la vuelta España es Supermán López, en la etapa de hoy esperábamos que él diera el gran saltó, pero en el puesto 14 en la general venía trabajando muy duro y silencioso el fenomenal toro, que nos dio una gran alegría y se ubica en el puesto puesto 9 en la general ganando 6 posiciones y con la fe que ganará más tiempo en las siguientes 3 etapas.

-Publicidad.-

El victorioso toro de Urrao Rigoberto Urán comenzó la carrera con el pelotón, siempre estuvo atento, como león en la batalla, pedaleando más de tres horas, y dejando atrás grandes corredores del ciclismo, incluso ciclistas más jóvenes que él. Rigo les dio una cátedra de resistencia en piernas, siempre se mantuvo en el pelotón y después con el grupo de fuga estaba en los punteros en el final Parcher hace una fusa individual, pero faltando 300 metros de la final el toro de Urrao hizo una verdadera embestida lleno de valor, de compromiso, sacrificio confío en su cicla y sus piernas y logró llevarse la victoria de la etapa 17.

"Rigo Rigo Rigo", es el nombre que grita la el pueblo de Urrao a 140 kilómetros de Medellín, en este lugar nació el grande Rigo, que hoy les regala este semejante triunfo, del cual nos sentimos orgullosos todos los colombianos. Las palabras de Rigoberto Urán al finalizar la carrera fueron muy particulares de su estilo, además con un gran mensaje para estar siempre buscando el triunfo las veces que sea necesario, "me estuve siempre en la carrera dando la batalla hasta al final, en un momento Parcher me pasa, hijueputa, ahora sí es donde me tengo que poner las pilas, marica, y dijo: es ahora o nunca, hijueputa, y me tengo fe y comienzo atacar la punta logrando quedarme con la victoria, el mensaje a la es siempre buscar lograr los objetivos, si no se logran, ahí que volverse a parar y seguir adelante es algo que aplicó en mi vida, mi familia y en mi carrera"

Publicidad.

Yo, David Vargas, me quedo con este Rigo. No hay que exigirle que cambie nada, pues es un excelente deportista que ha demostrado de que está hecho, en su vida personal y pública no tiene escándalos, entonces para los crítican por su vocabulario, pues vayan acostumbrándose.

Por que este es Rigoberto Urán, "el Toro de Urrao".

Gracias por leerme