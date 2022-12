.Publicidad.

Hace unos días, Elianis Garrido reveló la razón por la que había estado apartada de las cámaras, sin embargo, muchos se sorprendieron puesto que no habían notado que la presentadora no estaba tan activa en redes sociales y que ya no aparecia en el programa ‘Lo sé todo’ donde presenta habitualmente.

La barranquillera se abrió paso en la televisión colombiana con su participación en el reality ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, pues en la edición del 2012 fue una de las participantes que más estuvo involucrada en polémicas y peleas con sus compañeros.

Con el reconocimiento que le brindó su pasó por RCN, Garrido se fue ganando papeles en algunas novelas y programas de televisión, desde 2018 presenta el espacio de entretenimiento de Canal 1.

De acuerdo a lo que contó Elianis Garrido, se intervino por tercera vez la nariz, puesto que sus dos primeros procedimientos con el tiempo tuvieron complicaciones, la piel y los injertos (cartílago de oreja) comenzaron causarle molestias.

Contó que en el último año había tenido mucho dolor, hinchazón, enrojecimiento y que la cicatriz le dolía. Según narró le habían dicho que su cuerpo estaba rechazando los injertos de piel “Al revisarme se dieron cuenta que el injerto de oreja estaba siendo rechazado por mi cuerpo. Me sentí muy triste, porque más allá de la imagen, era molesto, frustrante y, además, yo trabajo con mi imagen, trabajo en televisión y con redes sociales”.

Para finalizar, la presentadora de entretenimiento dijo que se siente muy feliz con esta última cirugía y que aunque debe seguir cuidándose, el cambio para ella es muy notorio.

