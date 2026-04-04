- La proeza de Lego de juntar las 4 estrellas del futbol mundial para un comercial, pero les costo una fortuna

La compañía danesa de juguetes Lego logró un hito sin precedentes en el mundo de la publicidad. En un solo comercial consiguió reunir a cuatro de las estrellas de fútbol más importantes del planeta: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Vinícius Jr. y Kylian Mbappé. Aunque otras grandes marcas como Nike, Adidas o Pepsi han intentado algo similar en el pasado, hasta ahora ninguna había logrado concretarlo con éxito.

Para hacer realidad esta ambiciosa campaña, el director ejecutivo de Lego, Niels B. Christiansen, habría invertido un presupuesto cercano a los 10 millones de dólares, aunque no existe una cifra oficial confirmada. Como referencia del nivel de inversión, se estima que Cristiano Ronaldo cobra alrededor de 3,2 millones de dólares por una sola publicación en Instagram, mientras que Messi recibe cerca de 2,6 millones. Por su parte, Vinícius Jr. puede solicitar aproximadamente 1,5 millones, y Mbappé ronda cifras similares en acuerdos comerciales de alto perfil.

El objetivo de Lego con esta campaña es aprovechar la atención global que generará el Mundial de 2026. Como parte de la estrategia, la compañía planea lanzar 10 sets coleccionables especiales, inspirados en estos futbolistas y en algunos de los momentos más icónicos de sus carreras. Estos productos estarían diseñados para atraer tanto a fanáticos del fútbol como a coleccionistas de la marca.

Cada set buscaría capturar la esencia y los logros de cada jugador. En el caso de Lionel Messi, por ejemplo, se representaría su consagración en el Mundial con Argentina, evocando la final contra Francia, con detalles como el brazalete de capitán y el emblemático número 10. Para Cristiano Ronaldo, el diseño incluiría una base en forma de “R” y los colores característicos de la selección de Portugal.

En cuanto a Vinícius Jr., su set destacaría los tonos amarillo y verde de Brasil, reflejando su estilo dinámico y su conexión con la selección nacional. Por su parte, el set de Mbappé tendría como protagonista el color azul, símbolo de Francia, junto con elementos que representen su velocidad y protagonismo en el fútbol moderno.

En resumen, Lego ha logrado captar las características únicas de cada uno de estos jugadores en una propuesta innovadora que combina deporte, creatividad y marketing. Con esta iniciativa, la empresa espera no solo recuperar la inversión realizada, sino también superar sus ganancias de 2025, que alcanzaron aproximadamente los 12.900 millones de dólares, consolidando así su posición en la industria del entretenimiento y los juguetes a nivel global.

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