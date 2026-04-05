- Una de las iglesias más antiguas de Colombia es una joya y está en Bogotá

El altar de la iglesia de San Francisco brilla por sus acabados en polvo de oro y la puede visitar este domingo de resurrección

En el Domingo de Resurrección, los capitalinos, además de asistir a misa en Monserrate o recorrer la ciclovía, tienen una alternativa diferente para conectarse con la historia y la tradición. El domingo 5 de abril pueden visitar una de las iglesias más antiguas de Colombia: la iglesia de San Francisco, un sitio emblemático cargado de memoria y valor patrimonial.

El templo está ubicado en la avenida Jiménez de Quesada #7-1 y fue construido entre 1550 y 1567, en pleno siglo XVI. Su diseño destaca por un impresionante retablo barroco del siglo XVII, recubierto en oro, así como por sus techos de estilo mudéjar, que reflejan la influencia artística de la época.

No es su única característica: debido a su relevancia histórica, ha sido declarado monumento nacional y es considerado un verdadero tesoro de la arquitectura colonial. Estos elementos convierten al lugar en un punto clave para entender el desarrollo histórico y artístico de la ciudad.

Con el paso del tiempo, el lugar ha experimentado diversas transformaciones. Una de las más significativas ocurrió cuando se demolió el antiguo convento de los franciscanos; en su lugar se construyó el Palacio de San Francisco, sede de la Gobernación de Cundinamarca.

La última gran intervención se llevó a cabo entre 1988 y 1990, periodo en el que se eliminó el recubrimiento blanco exterior. Esta restauración permitió recuperar la apariencia original de piedra y ladrillo del templo, además de preservar la fachada barroca y la torre.

Al visitar el lugar, los asistentes encuentran un amplio espacio con capacidad para cientos de personas. En su interior destacan los frisos ornamentados con blasones heráldicos y pinturas murales que imitan las vetas del mármol, enriqueciendo la experiencia cultural.

Hoy, la iglesia de San Francisco, junto con la iglesia de Santa Bárbara y la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, constituye uno de los principales referentes de la arquitectura del siglo XVI en Bogotá. Es un lugar de culto y, al mismo tiempo, un destino imperdible para turistas interesados en la historia y el patrimonio de la ciudad.

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