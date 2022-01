La primera X del Estéreo Picnic se revela: The Libertines por primera vez en Colombia

.Publicidad.

Leyendas contemporáneas del garage rock que marcaron una década y que con himnos como “Don’t Look Back Into The Sun”, “Music When The Lights Go Out” y “Can’t Stand Me Now” se convirtieron en el némesis británico de The Strokes, The Libertines debutarán en tierra colombiana el 25 de marzo de 2022 en el Campo de Golf Briceño 18, en el inicio del festival más esperado del año.

Ese es el espíritu libertino de su música y el sentido de la libertad que solo se vive en el FEP. Foo Fighters cerrará la noche del 25, un día de rock, y allí estarán Doherty y los otros libertinos para tocar por primera vez en Colombia bajo la mágica noche del Festival.

La primera de las tres Xs ha sido develada, pero las sorpresas no se detienen. The Libertines se suman a los maravillosos Foo Fighters, The Strokes, J Balvin, Doja Cat, Martin Garrix, Fatboy Slim, Nile Rodgers & Chic, Black Pumas, A$ap Rocky, Machine Gun Kelly, C. Tangana, Jungle, Idles, LP, Nina Kraviz, Diamante Eléctrico y más. Compra ya tus entradas en Entradas Amarillas, vivamos el comeback del FEP y no apaguemos las velas que pronto develarán los otros dos artistas.

¡Por primera vez en Colombia, The Libertines llegan para ser parte de los headliners del viernes en #ElComebackDelFEP! 🎸🥁🚨🤘🔥 pic.twitter.com/w90hVUHXhU — Colombia Shows (@ColombiaShows) January 18, 2022

