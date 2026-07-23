- La primera senadora del Magdalena debutó con pie derecho en el Congreso

Patricia Caicedo debutó en el Senado denunciando intimidaciones contra campesinos del Magdalena, marcando un hito para la representación regional

Mientras muchos congresistas del Magdalena han pasado legislaturas enteras en el Capitolio Nacional sin que se escuche su voz en las sesiones plenarias, la nueva senadora Carmen Patricia Caicedo Omar, del Pacto Histórico y primera mujer en representar al departamento en la Cámara Alta por elección popular, no perdió un solo minuto.

En su debut oficial, intervino con firmeza para denunciar los casos sistemáticos de intimidación armada contra familias campesinas beneficiarias de la Reforma Agraria.

Con voz clara y decidida, Caicedo expuso ante la plenaria del Senado una escalada de violencia que, según su intervención, se ha intensificado desde los resultados de la segunda vuelta presidencial. Habló de hechos concretos ocurridos en regiones como Puerto López (Meta) y el Magdalena Medio, donde grupos armados habrían hostigado a comunidades que recibieron tierras mediante procesos de entrega formal.

“Denunciamos ante el Congreso los casos sistemáticos de intimidación armada”, afirmó la senadora, visiblemente comprometida con las regiones que la eligieron.

Este arranque contrasta fuertemente con la trayectoria de varios de sus antecesores magdalenenses. Durante periodos legislativos prolongados, algunos senadores y representantes del departamento optaron por un perfil bajo, limitándose a gestiones silenciosas o ausencias notorias en los debates de fondo.

El Magdalena, departamento con historia política rica pero también marcada por episodios complejos, ha visto pasar figuras que llegaron con grandes promesas y terminaron diluyéndose en el silencio de las curules. Patricia Caicedo, en cambio, eligió el camino opuesto: llegar, sentarse y hablar. Y hacerlo por los más vulnerables.

Caicedo no es una recién llegada a la política. Hermana del exgobernador Carlos Caicedo, excandidata a la Alcaldía de Santa Marta y con experiencia en temas ambientales y sociales —como la dirección del DADSA y la estrategia “Desplastifica tu Ciudad”—, ha construido un liderazgo desde las bases.

Su elección como la mujer más votada en la consulta interna del Pacto Histórico, con más de 74 mil sufragios, y su llegada como la primera senadora magdalenense de la historia, ya representan un hito.

En un Congreso donde las intervenciones de fondo suelen reservarse para quienes buscan reflectores o posiciones estratégicas, el gesto de Caicedo en su primer día envía un mensaje claro: el Magdalena tiene ahora una voz que no se callará. Una voz que prioriza las regiones, el campo y las comunidades que, según su denuncia, enfrentan amenazas por reclamar lo que les corresponde por ley.

Mientras otros senadores del departamento acumularon años sin dejar huella audible en las sesiones, Patricia Caicedo Omar inicia su periodo con acción. En política, como en la vida, las primeras impresiones cuentan. Y esta senadora, oriunda de Aracataca, ha decidido que su impronta sea la del compromiso activo y la defensa sin demoras.

El Magdalena observa. Y por ahora, celebra que, al fin, una de sus representantes no solo llegó al Senado, sino que se hizo escuchar desde el minuto uno.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios..