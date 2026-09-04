La poderosa red de 30 colegios del Opus Dei y su universidad que ha formado líderes en Colombia

La Sabana, donde la nueva minEducación fue decana, y otras instituciones del Opus han graduado políticos y empresarios como el vicepresifente y la fiscal Camargo

Cuando el Opus Dei llegó a Colombia a comienzos de la década de 1950, muchos apostaron porque su mayor influencia estaría en la política o en la jerarquía eclesiástica siguiendo la línea en otros países. Pero fue en las aulas. Más de siete décadas después, la obra fundada por Josemaría Escrivá de Balaguer — hoy santo de las Iglesia católica— ha construido una de las redes educativas privadas más influyentes del país, con una universidad de primer nivel, una de las escuelas de negocios más prestigiosas de América Latina y cerca de 31 colegios inspirados en su proyecto de formación.

El impacto no se mide en número de fieles —menor al de otros movimientos católicos— sino por la cantidad de empresarios, juristas, médicos, funcionarios públicos y directivos que han pasado por sus instituciones. La cúpula de las tres ramas del poder en Colombia está hoy en manos de egresados de esos centros educativos.

El vicepresidente José Manuel Restrepo es egresado del Programa de Desarrollo Directivo de Inalde Business School, la escuela de dirección de empresas vinculada a la Universidad de La Sabana, el centro emblemático del Opus en Colombia. Restrepo sumó esos estudios de 2003-2004 a la maestría en Economía en la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres (1997-1998) y a doctorado en Administración de Negocios en Gestión Educativa en la Universidad de Barh (2010-2015)

El presidente del Senado, Honorio Henríquez es egresado de Derecho de La Sabana

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, se gradúo de abogado en La Sabana y la fiscal general de la Nación Luz Adriana Camargo Garzón, cuyo periodo va del 2024 al 2028, también es abogada de La Sabana, Lo cual significa que el propósito del Opus ha sido formar personas que, desde sus profesiones, influyan en la sociedad.

Y así fue desde un primer momento. Entre los primeros colombianos que ingresaron al Opus Dei estuvieron Ignacio Gómez, Ernesto Diego Torres y Octavio Arizmendi, quien se convirtió en el gran referente como fundador de la La Universidad de La Sabana, el proyecto más emblemático.

Dos vicepresidentes, senadores y políticos

En 26 años la Sabana no solo formó en Chía un campus notable, sino que es la 6 universidad de Colombia en el QS World University Rankings. Dos vicepresidentes han pasado por sus aulas. El actual Juan Manuel Restrepo y el general Oscar Naranjo, elegido por el Congreso en marzo de 2017 para reemplazar a Germán Vargas Lleras, después de haber sido negociador de paz en La Habana con Juan Manuel Santos. El general Naranjo hizo estudios de posgrado en Seguridad Integral y Alta Dirección en el Inalde de la Universidad de la Sabana.

Entre los egresados de la Sabana también hay senadores y políticos que estudiaron Derecho. Además del presidente del Senado y la fiscal general de la Nación, senadores como Angélica Lozano quien ocupó esa curul hasta 2026 por la Alianza Verde, y es una de las piezas clave de ese partido político. También Álvaro Hernán Prada Artunduaga quien fue representante a la Cámara por el Huila y presidente del Consejo Nacional Electoral hasta septiembre del año pasado.

Jairo Raúl Clopatofsky, un político de larga trayectoria que estudió Administración de Empresas en La Sabana y fue senador y representante a la Cámara, además de director de Coldeportes en 2010 nombrado por el presidente Santos y embajador en Jamaica del presidente Iván Duque.

Astrid Sánchez Montes de Oca, abogada de La Sabana, es representante a la Cámara por el Chocó; y antes fue senadora (2010-2014) por el Partido de la U y alcaldesa encargada de Quibdó.

Los empresarios de Inalde

Inalde Business School, es el Instituto de Alta Dirección Empresarial de la Universidad de La Sabana y la primera escuela de negocios de Colombia que se fundó en 1985 y adoptó el método del caso utilizado por Harvard Business School, para preparar altos directivos en la toma de decisiones empresariales.

El presidente de Claro, Rodrigo de Guzmao Ribeiro,hizo maestri y especilizaciòn en Inalde

La lista de presidentes de empresas de primera línea que han llevado a cabo especializaciones en los distintos programas es bien larga. Ente ellos está el brasileño Rodrigo de Guzmao Ribeiro, quien hizo maestría y especialización en Inalde es presidente de Claro desde diciembre del 2023 y ha impulsado el despliegue masivo de la 5 G. Karen Brazdys, gerente general de Brinsa, una de las 100 mujeres poderosas 2026 de Forbes Colombia, lidera la compañía detrás de marcas como Refisal y Blancox y superó, dos años antes de lo previsto, el billón de pesos en ingresos.

Rodrigo Serna Gámez, master de Inalde, es presidente del Grupo QBCo (Quality Brands Company)que hace la maquila y diseño de productos a sus clientes entre ellos D1 en sus plantas de Buga, Tocancipá y Rionegro, y fue presidente de Ramo cinco años. Santiago Piedrahíta presidente del Grupo Bios, productores de alimento balanceado, dueños de Contegral, Cinta azul para equinos y Finca. Rodrigo Cabrera Liévano, con maestría de Inalde, es gerente general de la cadena de restaurantes nacional e internacional Crepees & Waffles.

Juan Gabriel Centales, director ejecutivo de la Fundación Cardio Infantil, Juan Raúl Pérez González, cofundador y presidente de Cuero Vélez, Juan Camilo Vélez Arango, presidente de Sufi Bancolombia y Luis Gonzalo Giraldo Marín, director administrativo de Cafam.

Todos ellos, junto al actual rector de la Sabana, Rolando Roncancio Rachid que también estudió en Inalde, están entre los 100 de mayor reputación Merco Líderes Colombia 2025.

Discursos y ministerios

La influencia educativa del Opus Dei también está en 31 colegios agrupados en asociaciones como Aspaen (Asociación para la Enseñanza), que desde 2019 tiene la dirección el economista Armando Gómez Correa. Entre ellos están en Bogotá el Gimnasio Los Cerros y el Iragua y en Medellín Los Pinares, de donde es exalumna María Emma Mejìa.

Quizá la mayor particularidad es que a diferencia de otros movimientos religiosos que buscan representación electoral o impulsan partidos propios, sus miembros y egresados participan en la vida pública desde proyectos personales, sin responder a una agenda política común.

De tal manera que la influencia que se percibe menos en los discursos partidistas que en lo ministerios, las salas de juntas, los despachos judiciales, hospitales y las empresas donde muchos egresados ejercen responsabilidades de primer nivel.

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