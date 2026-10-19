Así fue el fin de semana en que Bogotá corrió y cantó junto a Wisin por los damnificados del terremoto

Más de 19 mil personas se reunieron en Bogotá entre el Festival y la Carrera de la Solidaridad para apoyar a familias afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto

Bogotá convirtió el último fin de semana de agosto en un punto de encuentro para la solidaridad. El 29 y 30 de agosto, más de 19 mil personas participaron en las jornadas del Festival y la Carrera de la Solidaridad, una iniciativa destinada a recaudar recursos y apoyar a las familias damnificadas por el terremoto que golpeó al país el pasado 10 de agosto.

El primer turno fue para la música. El sábado, el Estadio Nemesio Camacho recibió a cerca de 10 mil asistentes, que disfrutaron de una programación con artistas como Wisin, Francy, Juanse Laverde, Los Tupamaros, Los 50 de Joselito, Herencia de Timbiquí, Ciro Quiñones y Kash.

Música para una causa solidaria

El festival tuvo entrada gratuita mediante registro previo y reunió al público alrededor de la campaña Juntos por Colombia, impulsada por la Fundación Solidaridad por Colombia. Además de los asistentes al concierto, la jornada buscó sumar esfuerzos para atender las necesidades de las comunidades afectadas por la emergencia.

Durante el evento también hubo reconocimientos a los artistas participantes. Herencia de Timbiquí, por ejemplo, recibió uno por su participación en el concierto benéfico destinado a apoyar a las personas damnificadas.

La jornada musical fue el comienzo de un fin de semana que continuó el domingo con el deporte como protagonista. La meta era reunir a miles de personas alrededor de una misma causa y convertir su participación en apoyo para las familias que enfrentan las consecuencias del sismo.

Siete mil corredores y dos mil acompañantes

El domingo 30 de agosto, las calles de Bogotá recibieron a cerca de 7 mil corredores que participaron en la Carrera de la Solidaridad. A ellos se sumaron aproximadamente 2 mil acompañantes, quienes también hicieron parte de la jornada.

Entre el festival, con 10 mil asistentes, y la carrera, con sus participantes y acompañantes, la convocatoria reunió a más de 19 mil personas durante los dos días. La iniciativa se convirtió así en un espacio para unir la música, el deporte y la ayuda a los damnificados.

Más de 52 mil personas beneficiadas con ayuda humanitaria

Mientras en Bogotá se desarrollaban las actividades, la Fundación Solidaridad por Colombia avanzaba con la entrega de ayudas en los territorios afectados. Según el balance actualizado de la campaña Juntos por Colombia, se han entregado 13.189 ayudas humanitarias, con las que se ha beneficiado a 52.756 personas.

La atención ha llegado a departamentos como Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Quindío, Caldas y zonas de Armenia, entre otros territorios. Entre los lugares reportados están Pereira, Cali, Buenaventura, Dosquebradas y Supía.

La labor de la Fundación, que cuenta con 51 años de trayectoria, continúa ahora con una segunda etapa: la reconstrucción en los territorios, después de las acciones iniciales de atención humanitaria. El objetivo es seguir acompañando a las comunidades que enfrentan las consecuencias del terremoto.

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