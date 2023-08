La pobreza en la que nació Eduardo Luis: de niño tenía que vender empanadas

.Publicidad.

La figura de Eduardo Luis siempre va a generar controversia. Para algunos no tiene la altura de los grandes narradores del fútbol colombiano, para otros es un genio que volvió a hacer divertidas y originales las transmisiones de fútbol. En los últimos años, de la mano de los Ardila Lulle, el paisa se ha consolidad como el heredero de Edgar Perea. A veces tiene salidas tan magníficas como eso de salir vestido de árbitro. Es un tipo del pueblo que no escode sus orígenes.

Eduardo Luis nació en el barrio Manrique de Medellín, en la comuna 6, uno de los lugares más violentos en los años ochenta, cuando Pablo Escobar casi acaba con la moral de una ciudad. Su mamá tenía un puesto de empanadas y él se ganó sus primeros pesos haciendo mandados en la cuadra.

Así lo recordó en una entrevista que le hicieron en RCN: “Mi mamá tenía un negocito en el barrio de empanadas, tamales y tortas. Cuando la vuelta estaba muy caliente los muchachos le decían que no lo sacara. Ella siempre les pedía el favor de no dejarme entrar a ese mundo. Entonces cuando yo iba para la esquina me ‘abrían del parche’”.

Eduardo Luis comenzó de abajo. Acá siendo reportero de campo en Win Sports

Eduardo Luis ha acuñado frases como las que alguna vez hicieron grande a otro gigante de la narración, William Vinasco Ch, quien decía en los años noventa “No me esperen en la casa”, Luis tiene una frase que ahora todos repiten “Pidan domicilio” cada domingo en el que narra los partidos del fútbol colombiano.

En la misma entrevista Eduardo dice:

“Cuando yo era niño ya mostraba qué era lo que quería ser porque toda la vida me gustó figurar. Yo hacía los mandados de toda la cuadra de mi casa y me pagaban con comida porque nosotros éramos muy pobres. En la panadería siempre había pancitos que habían sobrado con algo de moho o duros y los llevaba para la casa y con eso comíamos”.

Una historia de superación que debemos recordar. Eduardo Luis se ha convertido cada domingo en objeto de burlas y odios por parte de los que no pueden aceptar que Win Sports deba sacarle provecho a los derechos que tiene sobre el fútbol colombiano. Lo único cierto es que su voz siempre posiciona a Win Sports como una de las máximas tendencias en redes sociales.