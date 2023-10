La pesadilla de la que Tulio Gómez salvó a Edwin Cardona cuando lo sacó de Racing

En junio del 2023, el América de Cali confirmó la llegada de un jugador superlativo al fútbol colombiano. Edwin Cardona dejó las filas de Racing de Avellaneda para firmar con el conjunto escarlata y llegar a su cuarto equipo de la Liga BetPlay. El jugador ya había pasado por Nacional, Santa Fe y Junior y quiso probar suerte en los diablos rojos, algo que le salió muy bien, pues su vida en Argentina se había convertido en una pesadilla de la que solo Tulio Gómez lo pudo sacar.

Según las últimas declaraciones del mediocentro colombiano, en Racing tuvo tal presión que sufrió una depresión que incluso casi lo lleva a tomar decisiones que no tenían vuelta atrás. En su entrevista para DSports Latinoamérica, Edwin Cardona habló sobre los momentos más importantes de su carrera, como su paso por Boca Juniors, su llegada al América de Cali y su mal momento en el conjunto de Avellaneda, revelando que en el club de la 'Academia' no pudo con la tensión.

"Que sepan que, al final, nosotros somos seres humanos. Llegaba a mi casa y tomaba pastillas para poder dormir, sufría de depresión. Tener que estar las 24 horas con una persona que me acompañara a entrenar, después del entrenamiento estuviera en el carro, que durmiera conmigo" develó el mediocampista que también estuvo en la selección Colombia.

Así mismo, también aseguró que la persona que lo frenó de poder cometer una tragedia fue su hijo de nueve años, quien lo acompañó en todo momento durante su estadía en Argentina. "Me di cuenta de que solo tenía alrededor a mi familia, a mi hijo de nueve años (...) Él vivió conmigo y Dios le pone a uno a esas personas, pero un niño de ocho años fue la persona que me salvó".

"Mi hijo me salvó de alguna tragedia que yo hubiera podido cometer en lo personal. Nadie me preguntaba por qué no jugaba, por qué estaba mal", Edwin Cardona habló de su situación en Argentina



