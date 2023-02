La perrateada que le pegaron los cristianos al barrio más lindo de Bogotá

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Piensen en un inmenso parqueadero. Cuadras y cuadras de carros estacionados. Piensen en decenas de señores que se ganan la vida gritando “dele, dele” con trapitos en los hombros y chalecos de un naranja fosforescente. Por obra y gracia del Pastor Andrés Corson La Castellana terminó convertida en un inmenso parqueadero. Es increíble que con toda la planificación de la que hace gala la conversión de Su Presencia, quien pasó en unos cuantos años de iglesia de garaje a catedral protestante, no tenga en cuenta a la gente que habita el barrio donde tiene el negocio. ¿Qué pasó pues con el parqueadero que iba a hacer para que los carritos de los que creen en Dios se guarden sin invadir el espacio público? ¿Los ateos que aún vivimos acá debemos convertirnos para no soportar los caprichos del Señor?

La Castellana fue hasta hace dos décadas uno de los barrios más ricos para vivir en Bogotá. Clase media pura, lleno de parques que le daban forma a la ciudad verde en la que alguna vez planeó convertir Le Corbussier, La Castellana tenía un solo templo y este era el teatro libre. Pero con la llegada del rayo estubilizador todos se convirtieron en lectores de ese opio al que llaman Biblia. Los habitantes de La Castellana somos víctimas del encanto del pastor australiano. Los jóvenes lo adoran.

-Publicidad.-

La influencia territorial de Su Presencia arranca desde la calle 100 con Suba y termina en la calle 80. La plazoleta de comidas de Iserra, el Centro Comercial Más Horrendo de Bogotá, es el epicentro de intensas sesiones de oración que parecen encuentros de espiritistas. Hace poco busqué unas alitas en ese lugar un viernes a las 7 de la noche. Había unos cincuenta cristianos. Gente afiebrada de pasión que quería seguir sintiéndose en ambiente y no podían esperar una semana más para volver a escuchar la plegaria del pastor. Así que decidieron tomarse la plazoleta. Me dio mucho miedo. Fue una espera larguísima de alitas. Creí que en cualquier momento me sacrificarían como los sunitas alguna vez pasaron a cuchillo a los marranos. Iserra, como casi todo el barrio, está lleno de negocios cristianos. Librería cristiana, café cristiano, venta de peluches y tarjetas cristianas. Peluquerías cristianas. Veterinarias cristianas. Este sería el lugar más visitado por los turistas del mundo si los nazis hubieran ganado la II Guerra Mundial. Y yo vivo acá. Maldita sea, yo vivo acá.

________________________________________________________________________________

Publicidad.

La Castellana alguna vez tuvo bares de rock. Alex Campos ha llegado con su agua bendita para rociarle la cara a Ozzy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Castellana alguna vez tuvo bares de rock. Alex Campos ha llegado con su agua bendita para rociarle la cara a Ozzy. No te afanes en vender. El pastor Corson ya vendrá a tu cuadra a tumbarla y a hacer uno de sus horrendos templos, porque qué cosa tan fea la estética cristiana. ¿Son alérgicos a la belleza? ¿Por qué mierdas todos sus edificios parecen bunkers mandados a construir por la CIA o los talibanes? Son cuadras y cuadras de casas hermosas que han sido derribadas solo para que Corson siga extendiendo su imperio de basura.

Me asomo a la ventana, es miércoles y veo la interminable fila de jóvenes intentando entrar al templo de Corson. ¿Se acuerdan cuando los muchachos se reunían para incendiar ciudades? Ya todo eso ha terminado, con nuestras esperanzas. Afuera ni siquiera hay escombros. En La Castellana sólo hay EPS truchas y escuelas de vigilancias. Ah, y locales que se llaman “La casita de Dios” o “Muere flibustero”. Al paso que vamos extrañaremos los grandes templos católicos y a los degenerados sacerdotes.

Los únicos que han tenido razón en este mundo de mierda son los anarquistas españoles: la única iglesia que ilumina es la que arde.