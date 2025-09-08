La pereirana que le robó el corazón a James Rodríguez y es mucho menor que el 10 de la selección

Mientras celebra la clasificación al Mundial, el cucuteño también disfruta de un capítulo personal marcado por la cercanía con una joven que se roba su atención

El 10 de la Selección Colombia es considerado por estos días como un verdadero héroe. Y no es para menos: su amor y entrega en la cancha fueron claves para que el equipo consiguiera la clasificación al Mundial en el recordado partido frente a Bolivia. Seguramente, aquel encuentro será recordado como el último que disputó James Rodríguez en el estadio Monumental, dejándole a la hinchada un sabor agridulce: la emoción de la clasificación, mezclada con la nostalgia de lo que puede haber sido su despedida en ese escenario.

Pero no todas las noticias son deportivas. Lejos de los reflectores de la cancha, el corazón del cucuteño parece estar en calma. Desde hace algunos meses se habla de una mujer colombiana que sería la razón de la sonrisa de James, más allá de su familia y sus logros profesionales.

Luisa Duque, la pereirana que tendría enamorado a James Rodríguez

A lo largo de su carrera, James ha sido relacionado con distintas modelos, celebridades y creadoras de contenido. Sin embargo, el último gran rumor que empezó a tomar fuerza lo vincula con Luisa Duque, una joven pereirana que habría conquistado al 10 de la Selección.

Todo comenzó cuando James llegó al Club León de México, donde juega actualmente. Las cámaras, que no suelen perderle un solo movimiento al mediocampista, lo captaron acompañado de una mujer que pronto fue identificada como Luisa. Desde ese momento, los rumores se dispararon.

La joven, de apenas 22 años, habría sostenido una relación cercana con el jugador desde hace varios meses. Incluso se asegura que ella lo acompañó en viajes a Brasil y España, lugares donde James residió en temporadas pasadas. Aunque la pareja nunca lo ha confirmado públicamente, se especula que ya habrían cumplido más de ocho meses juntos. La última vez que se les vio fue en enero de este año, cuando ambos coincidieron en México, reforzando la idea de que la relación sigue vigente.

¿Quién es Luisa Duque?

Lejos de ser únicamente “la novia de James Rodríguez”, Luisa Duque ha construido un nombre propio en el mundo del modelaje. Con más de 100 mil seguidores en redes sociales, la joven pereirana se ha ganado un espacio en la industria gracias a su estilo fresco y su constante actividad digital.

La diferencia de edad entre ambos —James tiene 34 años— no ha sido un obstáculo. Como sucede en muchas parejas, esa brecha parece no ser un problema y, por el contrario, no ha hecho más que alimentar la curiosidad de quienes siguen de cerca la vida del ídolo cucuteño.

Por lo que se ha podido observar en redes y en apariciones públicas, James y Luisa han coincidido en varios escenarios, fortaleciendo los rumores de un vínculo que va más allá de la simple amistad. Eso sí, la relación no habría sido un impedimento para que ambos continúen desarrollando sus proyectos profesionales. James sigue enfocado en el fútbol y en la Selección Colombia, mientras que Luisa mantiene una agenda de viajes y compromisos que la llevan constantemente a distintos lugares del mundo.

Lo cierto es que, mientras James Rodríguez sigue escribiendo capítulos importantes en la historia del fútbol colombiano, parece que también vive una etapa tranquila en lo personal, acompañado de alguien que lo inspira a mantener el equilibrio entre su carrera y su vida fuera de las canchas.

