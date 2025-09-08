Karol G: la primera colombiana en el show de la NFL Brasil

La participación de la cantante responde a la nueva estrategia de la liga de fútbol americano por expandirse en América Latina.

Con piñas en el corpiño y una falda amarilla, Carolina Giraldo, mejor conocida como Karol G, debutó en el espectáculo de medio tiempo de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) en Brasil, convirtiéndose en la primera colombiana en protagonizar este espacio en el sur del continente.

Su vestuario, que combinaba con el de decenas de bailarines que la acompañaban, seguía el concepto de su más reciente álbum “Tropicoqueta” (2025) que se posicionó en su estreno en el puesto número 3 de la lista Billboard 200 con 57,000 unidades equivalentes a álbumes en la semana del 30 de junio.

La apertura del show se realizó con el funk tropical “Bandida Entrenada” en el que la cantante daba la ilusión de salir del centro de una flor naranja, la gerbera. Una vez allí empezó a interpretar la canción que la posicionó como una artista visible en el país vecino, no solo por el ritmo, sino también por la letra que está en portugués.

Éxitos como “Latina Foreva” y “Papasito”, le siguieron. La presentación incluyó fuegos artificiales, músicos y transiciones diversas en las que Karol G bailó con pompones, danzó merengue y saludó al público brasileño que la veía espectante.

Las opiniones sobre la presentación fueron diversas. Algunos internautas aplaudieron la preparación de la paisa, mientras que otros señalaron la simplicidad de las coreografías, restándole impacto a la interpretación. Sin embargo, es indiscutible que este hecho es un hito histórico para la estrella del reguetón.

NFL busca expandirse en América Latina

La invitación de la colombiana al show de medio tiempo en Brasil no es casualidad. La NFL busca expandirse en el sur del continente desde el año 2024, cuando los Eagles y los Packers jugaron en São Paulo. Para la liga este mercado es de especial atención, pues solo en México hay 46 millones de personas fanáticas del deporte y en Brasil, el número asciende a 50 millones, así lo confirmó Marissa Solis, ejecutiva de la NFL.

Pero esta decisión no es solo de la liga, los equipos como Kansas City son conscientes de la relevancia de su marca al exterior de Estados Unidos. "Hemos sido muy transparentes en nuestro deseo de convertirnos en el equipo del mundo", afirmó Clark Hunt, CEO de los Chiefs el jueves por la noche en un evento del equipo. "Gran parte de eso es expandir el Reino de los Chiefs por todo el mundo. Hemos progresado mucho en Europa Occidental durante la última década y ahora llegamos a Brasil, al país más importante de Sudamérica”.

El resultado fue sorprendente. En el aeropuerto Internacional de São Paulo el recibimiento fue excepcional. Había niños con la camiseta roja del equipo, carteles que le daban la bienvenida a los jugadores y mujeres que esperaban estrechar su mano con el prometido de Taylor Swift y último jugador de la línea ofensiva del equipo, Travis Kelce.