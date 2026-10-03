La pequeña empresa del sur de Bogotá que espera acuñar la moneda oficial de De la Espriella ya lo hizo con Duque y Petro

El diseño de la moneda de 'El Tigre' ya está listo y muy posiblemente AMBO importaciones, que ha tenido más de 70 contratos con el Estado, también la hará

En la carrera 10 con calle 55 a sur, en una casa sin letreros ni vigilantes en la puerta, funciona AMBO Importaciones. A la cabeza de este negocio está Adriana María Bonilla, una empresaria que levantó su negocio de fabricar placas, escudos, pines y medallas. Todo el catálogo para todo tipo de eventos y condecoraciones lo presenta en su página web. Tienen redes sociales, pero no cuentan con ninguna publicación.

Aún así, AMBO encontró su verdadera mina de oro en las condecoraciones de las Fuerzas Militares y en las tradicionales monedas protocolarias, una costumbre que los presidentes colombianos copiaron de los militares estadounidenses para intercambiar honores y camaradería.

Pero no solo eso. Esta microempresa bogotana es la elegida de las entidades públicas. En los últimos 7 años firmó setenta contratos con 27 entidades del Estado. En total suma más de $2.097.072.303 destinados a la fabricación de estampillas, medallas, monedas y todo tipo de figuras de metal.

En 2021, el taller de Adriana Bonilla salió del anonimato tras el contrato que hizo con el gobierno de Iván Duque por casi $42 millones para fundir 1.409 monedas en bronce, bañadas en oro de veinticuatro quilates con la firma del propio mandatario estampada.

Sabían que la Presidencia de la República celebró un contrato desde el 3 agosto de 2021 por 41 millones de pesos para adquirir 1409 monedas elaboradas en bronce y recubiertas en oro de 24 quilates, con el nombre de Iván Duque, para ser entregadas en eventos sociales. Sigue👇 pic.twitter.com/x5pYi6F5PN — Juan Poe (@JuanPoe) September 13, 2021

De ahí en adelante, AMBO se ganó la confianza presidencial. De tal modo que cuando Gustavo Petro aterrizó en el Palacio de Nariño, el taller de la décima sur siguió con las máquinas encendidas.

El gobierno Petro le adjudicó contratos año tras año: casi diez millones de pesos en 2023 por doscientas seis monedas, cinco millones en 2024 y otros once millones en 2025. Las monedas iban y venían, y el proveedor siguió siendo el mismo.

Moneda protocolaria de el mandato de Gustavo Petro

Ahora, con la llegada del gobierno de Abelardo de la Espriella, el Departamento Administrativo de la Presidencia abrió una convocatoria para cotizar un lote de al menos cien monedas.

La nueva moneda presidencial que podrá fabricarse en una aleación de zamak o en bronce con baño de oro y borde trenzado, rompió todos los moldes anteriores.

Pues, enmarcado por una corona de hojas de laurel, aparece grabado el nombre y apellido de Carlos Andrés Caicedo, el expolicía que le ha cuidado la espalda durante años a De la Espriella como su escolta más cercano y a quien nombró jefe de su esquema de seguridad.

Es la primera vez en la historia del país que un guardaespaldas queda inmortalizado en una moneda de Estado.

Alrededor del nombre de Caicedo se encuentra un comando del grupo especial GOES de la Policía con chaleco y gafas, un imponente casco espartano bañado en oro con cresta negra, y una agente de protección ejecutiva vestida de traje formal con cola de caballo y audífono de seguridad.

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Por el otro lado de la moneda se encuentra una cabeza de tigre esculpida en alto relieve con ojos color verde esmeralda. De fondo está la fachada de la Casa de Nariño con cuatro iniciales A. D. L. E. El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), abrió la convocatoria el 18 de septiembre. Se proyectaron 100 monedas que deben ser entregadas un mes después de adjudicada la licitación. Muy probablemente AMBO importaciones esté compitiendo por el jugoso contrato en el que ya tiene bastante experiencia.

Diseño de la moneda protocolaria de Abelardo de la Espriella

Si vuelve a quedarse con el contrato, en el pequeño taller de la carrera 10 con calle 55 a sur volverán a fundirse las monedas que terminan en los bolsillos de ministros, generales, diplomáticos y visitantes ilustres. Con la diferencia de que, por primera vez en la historia de la Casa de Nariño, quedará tallado el nombre de un jefe de seguridad.

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