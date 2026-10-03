La primera vez que el asesinado John Calzones dio la cara en televisión

Hace 10 años el exalcalde de Yopal habló con el periodista Jorge González de sus primeros cruces entre negocios y política

En febrero de 2015, John Jairo Torres Torres -mejor conocido hasta el día de su trágica muerte como John Calzones, aspiraba a ser elegido alcalde Yopal y decidió aceptar su primera entrevista para televisión a sabiendas de que sería blanco de cuestionamientos.

Recibió a los enviados de Noticias Caracol Televisión en una oficina del segundo piso de un edificio donde alguna vez funcionó su popular tienda de ropa femenina “Caricias Íntimas”, de la cual se derivó el apodo que jamás le incomodó.

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Es más, en aquella conversación el mismo recabó en su origen al dar explicaciones sobre la compra de 4.000 hectáreas de tierra a un hombre que por posibles conexiones con la mafia estaba siendo sometido a un proceso de extinción de dominio de sus bienes.

“La compra de una hectárea de tierra es de donde nacen las suspicacias y de dónde se dice: ¿cómo John Jairo, un vendedor de cucos, de un momento a otra compra un terreno donde una hectárea cuenta en ese momento entre 30 y 80 millones de pesos?

En esas 4.000 hectáreas el entonces candidato a la alcaldía de la capital del Casanare construyó la urbanización Ciudadela La Bendición. Lo hizo, según se lo reprocharía luego la justicia, sin tener en cuenta las normas de urbanismo, pasando por encima del Plan de Ordenamiento Territorial y, más grave aún, en tierras baldía que por ser propiedad de la Nación no podrían haber sido comercializadas.

La razón por la que los reporteros lo buscaban era precisamente esa. La Corte Suprema de Justicia acababa de encontrar que algunos jueces de Casanare y Meta estaban titulando a particulares más de 4.200 predios baldíos en esa región del país. Y entonces ordenaba investigar la existencia de una mafia o un cartel que pudieran estar detrás de esas maniobras, incluidos operadores judiciales.

Antes de dar con los terrenos de John Calzones, Jorge Enrique Vélez, por aquellos días superintendente de Notariado y Registro les advirtió a los periodistas: “La tierra en Colombia ya no la roban ‘p a p’, es decir, con plata o con plomo, se la roban con artimañas jurídicas”.

Mario Enrique Navarro, registrador de instrumentos de Yopal, comentaba que cuando llegó al cargo se encontró que se habían presentado varias prescripciones adquisitivas de dominio de esos terrenos. “A los dos meses me llegó una sentencia del juzgado de Monterrey donde prescribían 11.000 hectáreas. Luego se hizo una aclaración a esa sentencia: que no eran 11.000 sino 12.000 hectáreas, de manera que no le di el trámite correspondiente porque no cumplía con un plan de conservación ya existente”, contaba.

Ese plan reservaba esos terrenos para la atención del posconflicto porque en ese tiempo existía la expectativa de que las conversaciones de paz con la guerrilla llegarían a buen puerto.

“Fruto de mi trabajo”

Así que los periodistas le preguntaron al entonces candidato a la alcaldía a quién le había comprado los terrenos donde levantaba la ciudadela que tantos réditos electorales le traería, pues habría de ganar la elección. También a quién se los había comprado.

“La primera compra la hicimos por 2.400 millones. Eran 60 hectáreas a 40 millones de pesos, lo que da un millón de dólares (al cambio de febrero de 2015)”, respondió John Calzones, a quien los periodistas no lo mencionaron por su remoquete en su informe porque eso podría darle ventajas o generarle menguas a su imagen en plena época electoral.

El vendedor de esas tierras era Carlos Contreras, investigado por presuntos nexos con organizaciones al margen de la ley y sometido a un proceso de extinción de dominio. “Sé que don Carlos Contreras anda metido en el tema de mejorar unas tierras, sembrar unos pastos en sus fincas. Algo así es lo que he oído”, explicó el entonces candidato.

¿De dónde sacó el millón de dólares para pagar? Según John Jairo Torres los recursos eran el resultado de su intensa actividad comercial como vendedor de prendas íntimas y también de inversiones en el campo. Se definía como un hombre que “nunca fue flojo para trabajar”.

La justicia no le creyó. Al menos no en principio, pues también estuvo sometido a investigaciones por testaferrato.

De hecho, la última semana de septiembre de 2026, cuando los sicarios segaron su vida en un ataque a tiros en una de sus fincas, John Calzones acababa de grabar y poner en redes un video en el que se anunciaba como nuevo productor de chorizos. Infortunadamente ese video, donde anunciaba su nueva actividad comercial, habría sido el que puso a los asesinos tras su pista.

A juzgar por su contenido, la víctima temía por su vida porque había abandonado la zona urbana de Yopal porque allí, según sus palabras, “el parche estaba caliente”.

Hoy, once años después de aquella primera entrevista, no hay certeza de que su muerte haya estado relacionada con los negocios que incluso lo llevaron temporalmente a la cárcel. Esa es solo una de varias hipótesis en la que trabajan los investigadores.

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