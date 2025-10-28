La peligrosa jugada de invadir Venezuela con la que los gringos empeorarían la crisis del vecino país 

Las maniobras militares en el Caribe reactivan el fantasma de la intervención, que nunca ha resuelto nada. Venezuela no necesita guerra, sino diplomacia

Por: Yaravith Andrade |

octubre 28, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Las operaciones militares de carácter bélico ejecutadas por un Estado en un territorio extranjero, lo que conocemos como intervención militar, siempre buscan alterar un conflicto o influir en el comportamiento de otro país. Es precisamente esta definición la que vuelve a cobrar vigencia ante las tensiones militares recientes en el Caribe.

En los últimos meses de 2025, el despliegue de militares, buques y aviones de guerra de Estados Unidos cerca de las costas venezolanas ha desatado el debate sobre una posible operación, solicitada por parte de la oposición venezolana. Si bien el gobierno estadounidense asegura que se trata de una lucha contra el narcotráfico, la pregunta es inevitable: ¿será una buena idea una intervención militar en el país vecino? Considero que es una opción que ni siquiera deberíamos considerar.

Una intervención militar solo lograría agravar la ya profunda crisis política y humanitaria que presenta Venezuela. Hablamos de la vida de miles de venezolanos que se verían afectados por el simple inicio de una guerra. Como señala Ramsey, del Atlantic Council, “nunca en la historia ha habido un caso en el que una intervención militar haya resuelto una crisis de refugiados y migrantes.

Prevé, por el contrario, que esto solo aumentaría el número de desplazados y profundizaría las violaciones a los derechos humanos y el conflicto político.” Las consecuencias no se limitarían al país caribeño, sino que afectarían a los países vecinos, en especial a Colombia, con quien comparte una extensa frontera por mar y tierra.

Enfocar estas tensiones militares como el preámbulo de una invasión ignora el patrón de la política exterior estadounidense bajo el contexto actual. Es más probable que este despliegue sea solo una demostración de poder enmarcada en lo que analistas han denominado “Estrategia Karpov” una presión constante para obtener concesiones específicas sin la necesidad de una confrontación directa.

Esta táctica busca poner en tensión al gobierno de Nicolás Maduro, estableciendo un escenario de incertidumbre que, en última instancia, pueda llevar a una negociación. Trump tiene un patrón observable en la política exterior de la administración estadounidense, la cual es crear tensión para luego ofrecer salidas que beneficien sus intereses.

Lo anterior apoya mi postura, una intervención militar no es viable para el país vecino, solo causaría un conflicto grande y de largo plazo, alejándose de cualquier solución real. El camino más responsable y sostenible no es el de la confrontación bélica, sino el de la presión diplomática sostenida y la negociación para lograr el cambio político, y garantizar los derechos al pueblo venezolano.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.