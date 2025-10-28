Con menos mesas disponibles, el Pacto Histórico dio un golpe contundente a sus opositores

Contra todos los pronósticos, el Pacto Histórico movilizó miles de votantes y demostró que el respaldo popular al proyecto de Petro sigue firme

Por: William Pulido Cardozo |

octubre 28, 2025

El domingo 26 de octubre dejó más de una lección política. A pesar de las predicciones de sectores uribistas y de varios medios de comunicación, el Pacto Histórico superó por amplio margen las expectativas.

Algunos analistas aseguraban que la colectividad no alcanzaría los 700 mil votos. La cifra final triplicó ese pronóstico, evidenciando una fuerza electoral que se mantiene viva.

Menos mesas, más participación

Como jurado electoral, pude constatar que había menos mesas de votación de lo habitual, y aun así, los jurados no dábamos abasto. Eso demuestra que, sin certificados laborales ni beneficios, la participación fue de conciencia ciudadana.

No fue una elección convencional

Los resultados no pueden compararse con los de marzo de 2022, cuando Gustavo Petro superó los cuatro millones de votos. En esta ocasión no participaron todos los sectores de izquierda ni fue una consulta interpartidista, lo que resalta aún más el nivel de movilización logrado.

Sin personería, pero con fuerza política

A pesar de no contar con personería jurídica, el Pacto Histórico movilizó miles de simpatizantes en todo el país. Lo hizo además enfrentando un escenario adverso: Caracol, RCN, Blu Radio, La FM, El Tiempo y El Espectador, entre otros, mantuvieron una cobertura crítica hacia el movimiento y el gobierno.

Los medios alternativos, los grandes ganadores

En contraste, los medios alternativos y las redes sociales fueron clave para la convocatoria. Influencers, colectivos digitales y periodistas independientes lograron contrarrestar la narrativa dominante.

Más ataques, más cohesión

Tras casi tres años de ataques constantes al gobierno, el efecto ha sido el contrario al esperado por la oposición. Lejos de debilitarlo, las críticas han fortalecido la unión entre sus bases sociales.

Superioridad intelectual y moral

Muchos podrán sentir rechazo hacia Petro o hacia figuras como Iván Cepeda, pero la diferencia en preparación y altura moral frente a candidatos de derecha es evidente. El debate político debería centrarse en ideas, no en insultos ni desinformación.

Un llamado a la tolerancia política

En cada familia o grupo social hay un “uribista puro” que desprecia a quien piensa distinto. La democracia no se construye eliminando al contrario, sino aceptando la diversidad de posturas.

Intentar borrar la izquierda del panorama político es —en palabras del ciudadano que escribe esta reflexión— “una aberración y una expresión de violencia pura”.

