- La pelea que la gigante de tarjetas de crédito Visa les ganó a los paisas que querían provechar su nombre

.Publicidad.

Cuando los empleados de In Hand Visa SAS, una empresa de consultoría y formación para el trabajo con sucursales en Medellín, Bogotá y Miami, buscaron la aprobación del nombre In Visa, se llevaron una sorpresa. La reconocida empresa Visa International Service Association (VISA), con Adriana Cárdenas como su representante legal en Colombia, se opuso a la aprobación del logo propuesto por existir un riesgo contra sus productos. Ante la discusión entre ambas sociedades, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), hoy bajo las órdenes de Cielo Rusinque, y Comercio, entró en la escena para buscar una solución.

La disputa en la SIC

(Marcas en disputa)

Los abogados de In Hand Visa SAS, con Jennifer Alexandra Velasco a la cabeza, señalaron la necesidad de colocar la palabra Visa dentro de su logo, por ser una parte esencial de sus productos. In Hand Visa se enfoca principalmente en asesorías especializadas en temas relacionados con la migración hacía los Estados Unidos. El negocio tiene un mercado importante en Colombia, para dar una idea, la embajada de Estados Unidos aprueba alrededor de 37.500 visas al mes, la mayoría de turismo.

..Publicidad..

En consecuencia, para los juristas de In Hand el denominativo de “Visa” no podría inscribirse a una firma en específico pues también es un permiso para entrar en un territorio, por lo que debería aprobárseles su uso.

...Publicidad...

Por su parte, los abogados de la reconocida Visa International Service Association señalaron: el nombre, In Visa, es muy parecido a los eslóganes utilizados en los servicios financieros que provee Visa Inc. Según los trabajadores de la multinacional financiera, la cercanía de las palabras genera similitudes visuales, gramáticas y fonéticas, creando en ultimas la posibilidad de una confusión entre los clientes. Los usuarios podrían pensar que Visa se conecta con In Visa cuando no es el caso, los negocios son independientes entre sí y sus dueños no se relacionan de ninguna manera.

....Publicidad....

Una vez los funcionarios de la Superindustria escucharon las partes tomaron una decisión.

La decisión de la SIC

Para la entidad pública por existir una alta probabilidad de equívocos por parte de los usuarios se decidió negar la aprobación de In Visa. Con el veredicto se confirma la buena racha de la multinacional con sede en California, Estados Unidos, Visa Inc.

Los negocios van viento en popa, para ilustrar, en los primeros nueve meses de 2022 ejecutó 233.758 millones de transacciones en sus redes, lo cual le generó ingresos netos de $ 35.900 millones de dólares para el año fiscal 2024 (con cierre en octubre 29), un 10 % por encima del año inmediatamente anterior.

Le puede interesar: Arturo Calle defendió su marca y no dejó que una pequeña empresa registrara su logo