Arturo Calle defendió su marca y no dejó que una pequeña empresa registrara su logo

Arturo Calle uno de los empresarios más reconocidos de Colombia defiende su marca que ha construido durante 60 años y su hijo Carlos Arturo, que lleva la compañía desde hace más de una década, dan la pelea para que nadie se aproveche del prestigio construido con tanto empeño.

La empresa Inversiones Colorex S .A .S quiso registrar un logo dentro de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad que hoy sigue las ordenes de Cielo Rusinque. Para Arturo Calle si bien no estaba en riesgo su línea de ropa más conocida, si peligraba uno de sus logos subsidiarios razón por la cual comenzó un pleito por registro de marca.

La disputa

Para los abogados de Carlos Arturo Calle, el hijo de Arturo Calle, la aprobación del nombre Colorex podía confundir a los posibles clientes. Un efecto del parecido entre Colorex y el logo Colore, una parte de la franquicia Arturo Calle. Por la semejanza los usuarios podrían pensar que son parte del mismo conglomerado, cuando no es el caso. Arturo Calle es una multinacional con presencia en varios países de América Latina: Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Perú, Panamá y Venezuela. Sin olvidar su historia en Colombia.

El primer local, Arturo Calle, podría ubicarse en los 60 dentro de un local de 8 metros cuadrados en Bogotá; no obstante, la expansión llegó en 1988 cuando se abrieron las puertas de la sucursal ubicada en el Centro Comercial Unicentro. Desde ese punto en adelante, la firma que tiene el nombre del fundador, Arturo Calle no ha parado de crecer. En Colombia hay por lo menos 90 locales, sin olvidar sus múltiples sucursales en el extranjero. En contraposición Inversiones Colorex S. A.S no tiene el mismo renombre de Arturo Calle, aunque se defendió de los argumentos expuestos por la firma de ropa.

La defensa de Inversiones Colorex consistió en enseñar las diferencias entre los logos, dejando en claro, por ejemplo, el diseño clásico de Arturo Calle. Con las opiniones de las partes la SIC ya podía establecer un veredicto.

La decisión de la SIC

Para la entidad de gobierno entre las dos marcas existen similitudes importantes, en consecuencia, decidió negar el registro del logo Colorex. Dando una victoria a la tradicional tienda de ropa.

