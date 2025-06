- La pelea familiar por Surtidora de Aves: la tradicional pollería fundada en Bogotá por 2 españoles

Anuncios

Manuel Cimadevilla nació en España, en Acevedo una provincia de León en 1907, en una familia como las de aquella época, bastante numerosas dedicados a la ganadería. Manuel tenia 7 hermanos: Saturnino, Ciriaco, José, Melesio, Indalecia, Elconia y María. En el siglo XX surge la primera guerra mundial entre las grandes potencias Francia, Reino Unido y Alemania, lo cual genera una crisis económica y todo el comercio se vio afectado.

La situación se complicó tanto que entre el 1923 – 1930, surgió una dictadura en España y entraron en guerra con Marruecos. La situación social y económica, se hace insostenible para la gente y muchos empiezan a migrar a otros países buscando forjar un mejor futuro para su familia y es ese momento cuando el joven Manuel Cimadevilla a sus 19 años decide salir de España y tomar como destino Colombia teniendo en cuenta que, en la ciudad de Medellín tenia una familia conocida de apellido Charun.

Manuel Cimadevilla llega a Colombia por el rio Magdalena, entra por Barranquilla, pasa a puerto Berrio y finalmente ancla en la ciudad de Medellín en 1935. Allí conoce una mujer de nombre Sofía Madrigal y por medio de ella, a su hermana Margarita Madrigal, una paisa de pura cepa y en diciembre de ese mismo año se casa con ella y de inmediato viajan a Bogotá donde se radicaron en una casa ubicada en la carrera 7 con calle 21 y empieza a trabajar en varios negocios y luego monta una panadería en 1947 en la carrera 20 # 71 32 un negocio muy prospero al punto de distribuir el producto por toda la ciudad.

Hacia el 1951, Manuel Cimadevilla quiso asociarse con otro migrante español de nombre Odelín García el cual termino quedándose con el negocio de los panes y ese mismo año a don Manuel le llega la oportunidad de trabajar en el sector avícola con la venta de pollo crudo listo para cocinar. ingresa al negocio con la venta de pollo crudo de origen campesino y monta un punto de distribución en la calle 63 # 13 64 en la localidad de Chapinero y le pone por nombre Distribuidora de Aves.

Estando en este negocio de pollo crudo, un día cualquiera la familia Cimadevilla Madrigal en cabeza del señor Manuel y su hermano Saturnino, deciden coger un pollo y prepararlo al estilo español como ellos lo hacían en España y fue la sensación. en ese momento empiezan a preparar pollo y venderlo en el barrio donde vivían a personas cercanas y conocidas. El éxito del producto fue tal que, acabaron con el negocio de pollo crudo y montan un asadero de pollo en la calle 22 # 14 – 50 en el barrio santa fe en 1960. Cuando este sector de Bogotá era un barrio residencial de estrato medio y toda la familia comenzó a trabajar en el negocio.

En esa época el pollo asado se servía en canastas acompañado de pan francés como se hacía en España. Tiempo después, la señora Margarita Madrigal de Cimadevilla que era de origen antioqueño decide que, el pollo se acompañaría con arepas y cambian el pan por arepas, posteriormente llega la papa, el guacamole, el plátano y las ensaladas.

Durante mucho tiempo el señor Manuel Cimadevilla, tuvo el negocio bajo control y todo funcionó a la perfección hasta el 1985 cuando entra la segunda generación de la familia Cimadevilla y los González. Formalizan la empresa y comienzan a trabajar estructuradamente e inicia el proceso de expansión de la empresa Surtidora de Aves 22 hasta completar 20 sucursales en la ciudad, pero también aparecen los problemas para la sociedad.

El nombre Surtidora de Aves fue plagiado y aparecieron por toda la ciudad unos 1.000 negocios con ese nombre y la familia emprende una pelea jurídica para defender su marca, la cual no fue registrada en su momento y en los juzgados dijeron que ese era un nombre genérico que podría ser utilizado por quien quisiera. Aunque los socios de la empresa lucharon durante 4 años para defender su marca no lo lograron porque lo habían registrado muy tarde e incluso el caso llego hasta el Consejo de Estado, pero no pasó nada.

A raíz de esta situación los Cimadevilla y los González optaron por buscar otro nombre que los representara y nace la compañía del sabor y manejaban los 2 nombres unidos Compañía del sabor surtidora de aves. Durante mucho tiempo trabajaron de esa forma hasta el 2001 cuando empezaron los problemas familiares y deciden partir cobijas las nuevas generaciones, ya los fundadores Manuel Cimadevilla y Saturnino Cimadevilla ya habían fallecido. La tercera generación estaba ya entrando también al negocio de los asaderos de pollo.

La empresa se divide y los herederos del señor Manuel Cimadevilla se quedan con la compañía del sabor y los herederos de los González toman Surtidora de Aves 22. Cada quien empieza a trabajar por su lado y 25 años después de la separación las dos empresas se mantienen en el mercado como restaurantes donde el plato principal es el pollo asado.

Al principio para la compañía del sabor fue muy duro posesionar esa nueva marca dijo Antonio Vega gerente General de la Compañía sin embargo lograron proyectar la empresa de una forma que, llegaron a tener mas de 10 sucursales hoy tienen 8 puntos distribuidos en toda la ciudad, una planta de producción y 100 empleados.

Los domicilios los hacen directamente ellos porque no trabajan con plataforma según dicen por respeto a los clientes y para que el producto llegue a sus manos de la mejor manera. El negocio esta en manos de la hija del señor Manuel Cimadevilla la señora Margarita, mientras que, Surtidora de Aves 22, está en manos de los González. Ahora se conocen como el Grupo Cimadevilla y el Grupo de los González.