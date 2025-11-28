La pareja santandereana que se hizo a USD 22 millones por el pleito que le ganó a Canacol Energy

Álvaro Vargas y Patricia Peña han sido pareja y socios en el comercio de gas natural y su triunfo en los tribunales mandó a reorganización a la empresa canadiense

Los esposos Alvaro Vargas y Patricia Peña son socios en la empresa comercializadora de gas VP Ingenergía dieron una pelea en los tribunales para reclamar millonarios recursos que decían les adeudaba la mayor empresa productora de gas en Colombia Cannacol Energy fundada por Richard Gamba. Finalmente el laudo arbitral les resulto favorable y esto les significarán USD 22 millones.

Los esposos Vargas Peña están al frente de la comercializadora de gas natural, que ha firmado diversos contratos con Tebsa, Cemex y la propia Cannacol, entre otras grandes empresas.

Vargas Bravo arrancó como empresario desde el gas en Colombia, trabajando con Ecogás, según conocedores. Su cercanía con el entonces gobernador de Santander y expresidente de Ecogás, (hoy TGI), Juan Carlos Duarte Torres, -condenado por la firma de u millonario contrato de operación de un gasoducto- fue importante a la hora de darle vuelo a la comercializadora.

La empresa actúa como intermediaria: compra gas a los productores y lo revende a empresas termoeléctricas como Termobarranquilla (Tebsa). El negocio ha establecido presencia internacional con filiales en Panamá y en Estados Unidos, lo que le ha permitido expandir su red comercial.

La sociedad familiar es también dueña de VP Renting S.A.S., una empresa inmobiliaria con presencia en Bucaramanga, dedicada a la gestión de bienes propios o arrendados. Viven en Estados Unidos y mientras ganaban el millonario pleito, en la Fiscalía se tramitaban varias causas poniéndolo en el ojo del huracán por sus actividades comerciales.

Mientras la pareja celebra, Canacol Energy ha anunciado por medio de la Superintendencia Financiera que ha presentado una solicitud de alivio al amparo del Capítulo 15 del Código de Quiebras de los Estados Unidos ante el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York. Además, Canacol ya se había buscado protección de sus acreedores en Canadá.

En medio de la tormenta que ya ha escalado al exterior, Álvaro Augusto Vargas Bravo, Patricia Cristina Peña Anaya y su asistenta Darling Yesenia Neira Caro, se debaten entre la multimillonaria ganancia del arbitraje, las críticas a sus actuaciones en otros laudos arbitrales y las querellas ante la Fiscalía.

