La oposición saca los dientes

VIDEO. Puntos de vista. La política nacional ha tomado un cariz dramático, las acusaciones de Ingrid Betancourt apuntan algo muy complejo sobre al comportamiento del presidente Petro. Hay un desgaste grande del gobierno de Petro, la oposición se ha unido en torno a un ataque permanente. pero al mismo tiempo muchos de ellos están pendientes de recibir puestos y contratos en esta política bastarda. Y a eso juega Petro, bregando a pescar liberales, conservadores, de la U, etc. que como se dice en el argot popular se volteen por una canongía, por un puesto por un contrato, Puede que lo logre, no sé en qué cantidad, pero es difícil que las reformas como están planteadas puedan pasar.

Yo creo que la reforma laboral va a estar torpedeada por los empresarios, van a circular los famosos maletines que los congresistas arrebatan. Pero no creo que estén dispuestos a pagar el doble por los festivos e indemnizaciones muy altas, después de diez años. La reforma es a favor de los trabajadores, pero es que los empresarios no están a favor de los trabajadores. Se Necesita ser un idiota para creerlo, Entonces va a tener tropiezos. La reforma de la salud, lo mismo. Ya las EPS empezaron a chillar y ahí les van a tirar diez billones. Entonces, con la boca llena no se debe hablar, según urbanidad Carreño. Mientras digieren esos diez billones van a dejar de molestar un rato.

El país sigue dando tumbos, las conversaciones con la guerrilla son mitad mentiras y la otra mitad esperanzas fallidas. No está nada fácil el panorama, la oposición ha sacado los dientes muy duro y Petro ha convocado la movilización social, pero tampoco ha respondido con la fuerza que se quiere. Ni el lado a la derecha ni el lado de él, estamos en un punto como en la carretera al Llano que no tiene paso por ahora,

