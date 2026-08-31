- La ola de acusaciones en redes sociales está acabando con la paz en Norte de Santander

Texto escrito por: Nerio Luis Mejía

Las transiciones de gobierno suelen generar movimientos políticos esperados en cualquier democracia. Sin embargo, en Colombia —y particularmente en Norte de Santander— estas fluctuaciones están cobrando una intensidad comparable a pequeños sismos políticos que podrían presagiar un terremoto institucional. La llegada del nuevo gobierno nacional y la puesta en marcha de sus líneas de seguridad están provocando reacomodos en el departamento de los que poco se habla abiertamente, pero cuyos efectos ya erosionan la confianza ciudadana.

En esta región de frontera, atravesada por economías ilícitas y una compleja dinámica geopolítica, se ha vuelto paisaje cotidiano la proliferación de señalamientos —con frecuencia virales en redes sociales— que vinculan a líderes políticos y servidores públicos con el crimen organizado. Esta situación representa, quizás, uno de los desafíos más urgentes para el Ejecutivo a la hora de estabilizar el territorio.

Los primeros días de esta nueva etapa han sido convulsos: atentados contra la Fuerza Pública y enfrentamientos directos entre grupos armados ilegales en el Catatumbo mantienen en alerta a los analistas. En este escenario, las acusaciones públicas que relacionan a dirigentes con el narcotráfico y la criminalidad crean una atmósfera enrarecida. La sensación imperante es la de habitar sobre un volcán activo a punto de erupcionar.

La gravedad de la coyuntura es doble:

• El riesgo de la ruptura de alianzas: Ante una política estatal que descarta la negociación directa y prioriza el combate militar junto con el sometimiento a la justicia, los actores presuntamente vinculados a redes ilegales enfrentan un margen de maniobra reducido. Romper o apartarse de estos pactos no solo resulta sumamente complejo, sino que expone a los involucrados a represalias mortales.

• La estigmatización sistemática: La difusión irresponsable de acusaciones sin el debido acervo probatorio no es un hecho aislado. Responde, más bien, a una práctica sistemática que deslegitima a las instituciones y expone a un riesgo extraordinario la vida de los señalados.

La crisis ya ha mostrado sus primeras consecuencias palpables con dimisiones al interior de organismos estratégicos. Estos cuestionamientos no solo salpican a la clase política, sino que han permeado a funcionarios de alto nivel e instancias clave para la garantía de los derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo, personerías municipales, organizaciones civiles e incluso líderes espirituales que facilitan misiones humanitarias.

Cuando los mediadores y garantes de la sociedad civil terminan envueltos en campañas de descrédito o bajo la sombra del sospechosismo, se debilita la última línea de protección que le queda a la ciudadanía.

Para evitar un colapso institucional mayor, es imperativo que los organismos de investigación y control (Fiscalía, Procuraduría y esquemas de protección) actúen con celeridad y rigor probatorio. La justicia formal debe avanzar a un ritmo más rápido que el de los juicios paralelos en redes sociales; de lo contrario, el vacío de credibilidad terminará de minar la estabilidad de Norte de Santander.

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