La obsesión de Melissa Martínez por los futbolistas

En el último año si una periodista ha crecido es Melissa Martínez. La barranquillera está estallando en redes sociales, como si el hecho de que la hubiera dejado el jugador Matias Mier la hubiera beneficiado. Su espacio en F 90, los lunes en ESPN, la han montado como una influyente analista. Sus fans se multiplican cada día hasta el punto que ya acumula 2.8 millones de seguidores en Instagram. Pero les tenemos una mala noticia a sus seguidores, Melissa tiene una debilidad y estos son los jugadores.

Hace poco confesó que sigue sintiendo unas ganas enormes por regresar con un jugador e incluso comentó el momento en el que James la dejó entrar, mientras era jugador del Real Madrid. Con alborozo contó Melissa el día que conoció a esos dos muñecos llamado Tony Kroos y Sergio Ramos:

“Soy una profesional, pero no dejo de ser mujer, ni de ser Melissa; porque Melissa es una mujer bastante particular”, dijo. Y así reveló su experiencia: "Me pasó algo así, justamente fue en el Real Madrid. Era la previa de una final [de Champions League], todavía James pertenecía a la nómina y tengo que agradecerle porque me dijo –‘Meli’ hay una forma de que vengas y estés en el ‘media day’ y que puedas conversar con todos los jugadores–... Llega una parte en la que están a mi derecha Sergio Ramos y Toni Kroos. Yo he entrevistado a muchísimos jugadores haciendo planta baja, he entrevistado a ‘Leo’ Messi, a Kolo Touré, a muchos jugadores importantes del mundo. Pero cuando ellos dos estuvieron de frente, parecían muñecos de cera, eran perfectos. Y prosiguió: “Y yo –¡¿Esto qué es?!– Yo estaba metida en mi papel y no tenía con quién interactuar para decir –¿Estás viendo esto?–"

