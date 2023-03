Se mamo de que le estén inventando chismes: La decisión que podría alejar de las redes a Melissa Martínez

.Publicidad.

Desde su separación Melissa Martínez en varias ocasiones ha sido tema del que hablar, muchos aspectos de su vida han sido comentados por algunos medios, haciendo que su más mínima acción sea elogiada y también criticada.

Recientemente, muchos medios aseguraron que la periodista deportiva se auto compraba flores, tanto fue el revuelo que causaron dichos titulares que tuvo que salir y desmentir estos y aseguró que las flores eran para su negocio.

Por toda esa situación, Melissa Martínez informó que ya no seguirá compartiendo algunos de sus aspectos de su vida.

A través de su cuenta de Instagram, en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, la presentadora de ESPN dijo a sus seguidores que dejará de contar algunas de las anécdotas de cosas que vive y que en sus historias suele contar porque no quiere volver a ser mal interpretada.

“Es verdad que he decidido no compartir algunas cosas por aquí que antes para mi eran chévere, pero que al final las transforman en cosas que no son. Entonces para no hacerme mala sangre después leyendo algún artículo mal escrito o alguna vaina así, entonces prefiero no hacerlo”

Lamentó la situación porque para ella es gratificante contar a sus seguidores sus vivencias ¡ay, lastima! porque ustedes saben que nosotros tenemos una relación chévere, entre ustedes y yo. Yo siempre tengo mis cuentos bacanos, pero hay que evitar”.

