Casi la deja empelota: El incomodo video de Greeicy protagonizado por su hijo

.Publicidad.

Greeicy Rendón se ha convertido en una de las cantantes y actrices más sensuales de Colombia. En redes sociales, donde suele ser bastante activa, además de compartir momentos de su carrera artística, también hace públicas algunas experiencias que vive en familia. Recientemente, se hizo tendencia con un corto clip en el que su hijo fue el centro de atención.

La caleña constantemente recrea algunos audios y ‘trends’ en TikTok, es por ello que allí acumula más de 9 millones de seguidores. En las últimas le robó más de una risa a sus fanáticos intentando dar un “consejo”, sin embargo, la presencia de su hijo Kai hizo que todos se fijaran en otro aspecto.

-Publicidad.-

Vea también: Los constantes cambios de look de Sara Uribe

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Greeicy (@greeicy)

Publicidad.

En el video corto, el cual ya acumula más de 6 millones de reproducciones y 400 mil ‘me gusta’, se ve a la caleña haciendo la mímica de audio mientras su hijo se cuelga de sus pantalones, en varias ocasiones, por lo que estos se le bajan de más.

Aunque Greeicy trata de que la sudadera no se le escurra para no revelar de más, muchos notaron que la cantante no estaba usando ropa interior. Cabe recordar que la caleña en algunas entrevistas ha confesado que no le gusta usar pantys.

El video de Greeicy generó todo tipo de reacciones “El pantalón! no me pude concentrar en el consejo”, “Kai desvaneciéndose con el pantalón de la mamá”, “El niño se llevó el protagónico bajándole los pantalones”, “Diario de una madre”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de la intérprete de ‘Tóxico’.