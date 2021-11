La obsesión de Javier Hernández Bonnet por crear mal ambiente en la Selección Colombia

.Publicidad.

La derrota de la Selección Colombia en 2020 contra Ecuador por 6-1 fue un terremoto que puso todo patas arriba en la tricolor. Rumores de peleas entre Muriel, James y Cuadrado, sabotaje al técnico Carlos Queiroz y su posterior salida de la dirección de la selección marcaron aquellos difíciles meses hasta que a inicios del 2021 llegó Reinaldo Rueda para enderezar el rumbo.

Uno de los principales periodistas que dio la noticia de la pelea fue Javier Hernández Bonnet. En Blog Deportivo de Blú Radio dijo en varias ocasiones que luego de esas duras derrotas de noviembre de 2020 varios jugadores de la tricolor se fueron casi a las manos y también le hicieron el feo a Queiroz.

Según él, "Muriel apercolló a James en el desarrollo del partido entre Colombia y Uruguay" y eso terminó de romper el ambiente en toda la selección, que luego desembocó en la dura derrota contra Ecuador y la salida de Queiroz, a quien también se dice que los jugadores no le querían trabajar. También dijo en su momento que tenía las pruebas en su chat pero nunca se animó a publicar nada.

Ahora, con el regreso de James y Muriel a la tricolor, Bonnet volvió a rectificar su versión y hasta desafió a James diciendo que si no hubiera sido real el jugador habría iniciado las acciones legales en su contra y nunca lo hizo. La cuestión es, ¿por qué un año tarde tiene la necesidad de volver a ventilar lo que sucedió y no deja eso ya en el pasado? Definitivamente los propios periodistas colombianos son los primeros en generar el mal ambiente en la selección, y tal como es el caso de Bonnet, son más los periodistas que si no es con este tipo de cosas es con teorías conspirativas de convocatorias, como cuando Carlos Antonio Vélez diciendo que el regreso de James fue condicionado por presiones externas hacia el técnico Reinaldo Rueda.

