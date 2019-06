La nueva obra de Doris Salcedo que se tomará la Plaza de Bolívar

‘Quebrantos’ será el nombre de lo que será una acción de duelo monumental que busca honrar la memoria de algunos líderes asesinados entre el 1 de enero de 2016 y el 25 de mayo de este año. Un acto simbólico realizado por la escultora Doris Salcedo, la Comisión de la Verdad y la Universidad Nacional de Colombia que enaltecerá a los colombianos asesinados por haber levantado su voz contra el despojo de tierras, la minería ilegal, los cultivos ilícitos o cualquier otro tipo actividad social solidaria.

Concebida de manera colectiva y solemne, “Quebrantos” nombrará a los líderes asesinados, para manifestar el dolor como un acto político que toque la sensibilidad de los colombianos, rompa con la indiferencia y genere especial indignación sobre la violencia que prevalece. Se dibujarán sobre la plaza los nombres de 165 de estos líderes para luego reescribirlos en vidrio fracturado, como metáfora a la fractura del tejido social que ocurre con estos asesinatos.

Publicidad

Los 165 nombres fueron seleccionados aleatoriamente de la larga lista de 470 líderes y lideresas asesinados. Estos nombres se escribirán en 35 renglones que cubrirán la totalidad de la Plaza de Bolívar. La transparencia del vidrio evocará la presencia espectral de estas víctimas cuya memoria se debate en la fragilidad del olvido.

Publicidad.

Los interesados en participar deberán tener disposición de mínimo 4 horas, en alguno de los tres turnos (de 7:30 a.m. a 11:30 a.m.; de 11:00 a.m. a 3:30 p.m. o de 3:00 p.m. a 7:30 p.m.), deberán llevar botas fuertes para la realización de este trabajo e inscribirse dejando sus datos personales –nombre, correo, celular y whatsapp- en el siguiente mail: [email protected] o en la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional, Oficina 204 del Auditorio León de Greiff.

Primer Diálogo para la No Repetición

“Quebrantos’ se realizará como antesala al primer Diálogo para la No Repetición, ‘Larga vida a los líderes y lideresas sociales defensores y defensoras de derechos humanos’ que la Comisión de la Verdad realizará el martes 11 de junio en Bogotá, en las instalaciones de Caracol Televisión, Estudio 4. Un escenario de encuentro en el que diversos actores sociales e institucionales dialogarán acerca de las violencias que se perpetran desde hace varias décadas contra los y las líderes sociales y que se han agudizado después de la firma del Acuerdo Final de Paz.

Este Diálogo se llevará a cabo el martes 11 de junio, a partir de las 8:30 a.m.