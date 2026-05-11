- La nueva jugada de los Char en alianza con Promigas y sus paneles solares para fortalecer los almacenes Olímpica

Para reducir gastos de operación 180 locales de la cadena de la familia barranquillera funcionarán con energía solar producida por la empresa del Grupo Aval

La familia Char quiere mantener en 2026 la racha de alianzas que les ha permitido fortalecer su cadena de supermercados Olímpica. Primero hicieron un exitoso acuerdo con Terpel, propiedad de inversionistas chilenos, para redimir puntos entre ambas marcas, lo que abrió la puerta a nuevos negocios. Ahora han hecho una alianza con Promigas para reducir los costos de energía en las tiendas de la cadena.

El proyecto contempla la instalación de paneles solares en supermercados Olímpica durante los próximos siete años. En total, se desarrollarían 180 iniciativas de energía solar en distintas ciudades del país. La instalación estará a cargo de Promigas, compañía controlada por el Grupo Sarmiento Angulo. La primera tienda con este sistema ya opera en Curumaní, Cesar, y servirá como piloto para la expansión nacional del plan energético.

Con esta estrategia, Olímpica busca disminuir gastos operativos y avanzar hacia un modelo más sostenible. Al mismo tiempo, Promigas gana terreno y experiencia en el negocio de las energías alternativas, un sector que ha tomado fuerza en Colombia durante los últimos años.

Aunque Promigas consolida ahora una nueva línea de negocio con la instalación de paneles solares, su principal negocio sigue siendo la distribución de gas natural en Colombia y Perú. La compañía cerró 2025 con utilidades cercanas a 1,07 billones de pesos, una cifra que refleja su dominio y la capacidad para diversificar sus servicios.

La alianza llega en un momento clave para Olímpica. En 2024 circularon versiones sobre una posible crisis de la compañía, acompañadas de despidos, cierre de tiendas y rumores de venta. Frente a ese escenario, la familia Char impulsó varios cambios internos, entre ellos la salida de Antonio Char de la gerencia y el nombramiento de Carlos Mario Giraldo Carbonell como presidente.

Bajo el liderazgo de Carbonell, la cadena ha mostrado señales de recuperación. El ejecutivo, que antes fue vicepresidente financiero de Olímpica, logró reorganizar las finanzas y fortalecer la competencia frente a cadenas de descuento como D1 y Ara mediante la marca Ísimo.

La familia Char dejó atrás la idea de vender la empresa y ahora busca consolidar un modelo basado en alianzas estratégicas, expansión comercial y eficiencia energética. La apuesta con Promigas pretende enviar un mensaje de estabilidad al mercado y recuperar la confianza. Con estos movimientos, Olímpica espera fortalecer su presencia nacional y competir con solidez frente al crecimiento de las cadenas de bajo costo, que siguen ganando espacio en las ciudades del país.

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