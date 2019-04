La nobleza de Álvaro Uribe Vélez

A mi el señor presidente no deja de sorprenderme. Creí que se iba a alegrar porque uno de sus adversarios políticos, el doctor Antanas Mockus, se iba a poner muy contento. En cambio Alvaro Uribe lo que hizo fue lamentarse en twitter sobre la pérdida de curul del senador de esta manera: “El doctor Antanas Mockus ha sido un contradictor noble, un pedagogo cívico. Las diferencias que podamos tener no me impiden manifestarle mi aprecio y admiración, hace falta en el Senado”.

El dr Antanas Mockus ha sido un contradictor noble, un pedagogo cívico, las diferencias que podamos tener no me impiden manifestarle mi aprecio y admiración, hace falta en el Senado — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 11, 2019

Sé que los mamertos han dicho hasta rabiar que Uribe se burlaba de la enfermedad del doctor Mockus, que es un tipo despiadado con sus enemigos, pero acá demuestra otra vez la alta nobleza de su espíritu. No saca jugo político, sin los votos de Mockus los verdes pierden Bogotá por más gritos que pegue Claudia López. No, lo que hace es recordar la buena llave que hicieron. Por algo son los dos mejores senadores del país. Presidente, gracias por volver a mostrarnos que se puede hacer política de manera limpia y transparente.

