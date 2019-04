Primer enfrentamiento entre Carlos Queiroz y el presidente de la Fedefútbol

El seleccionador nacional Carlos Queiroz no quiere que la sede del equipo en las eliminatorias sea Barranquilla, la casa donde se han conseguido cinco clasificaciones directas a mundiales. La decisión, que aún no se hace pública y que vienen manejando periodistas como el gerente nacional de deportes de RCN Luis Alfredo Céspedes, estaría en contravía de lo que quiere el presidente de la Federación Colombiana Ramón Jesurún quien no estaría dispuesto a dejar sacar la selección de la Arenosa. El pulso apenas comienza. Aunque no se sabe exactamente cual sede ha propuesto Queiroz todo apunta que Bogotá sea la que más le guste.