La multa de más de ocho mil millones contra la Dimayor y clubes por tener listas de futbolistas

El Pasto, Boyacá Chico, Unión Magdalena y el Atlético Futbol con conocimiento de la Dimayor habrían creado un sistema de datos que ataque los derechos de los atletas

Varios clubes de futbol resultaron multados por la Superindustria. El valor del castigo supera los ocho mil millones de pesos, distribuidos entre cinco equipos de futbol y la Dimayor. Para la entidad de gobierno se creó un sistema que perjudicaba a los jugadores de las escuadras, en otras palabras, se buscaba retener a los atletas aún en contra de la libre competencia y de sus derechos como deportistas.

Los clubes relacionados por la SIC son: Boyacá Chico, Unión Magdalena, Pasto, Envigado y el Atlético Futbol. Los presidentes de las uniones deportivas son Nicolás Pimentel, Boyacá; Eduardo Dávila, Magdalena; Óscar Casabón, Pasto; y Gustavo Moreno Arango, del Atlético. El presidente del Envigado hasta finales de octubre de 2025 fue Ramiro Ruíz.

Según los funcionarios de la Superindustria los conjuntos deportivos habrían implementado un sistema de vigilancia, todo con conocimiento de la Dimayor, presidente actual Carlos Mario Zuluaga Pérez. No obstante, los involucrados pueden apelar la decisión de la entidad de gobierno si la consideran arbitraria.

Para la SIC los equipos crearon un sistema donde se mencionaba la vigencia de los contratos de los futbolistas, se comunicaba sobre los jugadores con sanciones o con fallas disciplinarias y se publicaba los casos de solicitud de terminación de contrato. Todo consignado en “un pacto de caballeros”, para la Superindustria los acusados no actuaron solos, la Dimayor habría tenido conocimiento de la situación o por lo menos sabía de las comunicaciones. En resumen, se tendría un sistema anticompetitivo y en contra vía de los derechos de los jugadores varones. No sería la única investigación andando contra grupos importantes dentro del balompié nacional.

La SIC, entre otras entidades, han mirado con atención el tema de los partidos de la eliminatoria de la selección Colombia. Donde, posiblemente, habría reventas en la boletería en las fases de clasificación de Rusia 2018. Según las acusaciones el empresario Medardo Alberto Romero, exdirector de Ticket Ya, habría estado implicado en la reventa de 13.854 boletas por valor de $ 3.105 millones de pesos. En el escandalo salieron los nombres de Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Futbol, FCF, Luis Bedoya, quien era el presidente de la FCF en 2015, entre otros nombres de peso. Las investigaciones aún no concluyen.

En relación a Bedoya, no solo está la duda sobre su participación en el caso del tema de la boletería. Las autoridades de los Estados Unidos quieren indagar si el antiguo dirigente estuvo relacionado con el escándalo de la FIFA. Donde, según el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos habría miembros de la FIFA involucrados en fraude, crimen organizado, y lavado de dinero durante años, en total se habría movido 150 millones de dólares en sobornos. La justicia aún no sacado veredictos concluyentes.

El último caso sonado en el mundo del futbol, es una pesquisa de la SIC por malas prácticas en la liga femenil de futbol. Según las denuncias en diferentes equipos se impondrían contratos de máximo 4 meses para las futbolistas, habría limites a los salarios y existirían clausulas relacionadas con la explotación de la imagen de las jugadoras, donde habría una obligación de participar en campañas publicitarias y no se tendría la respectiva contraprestación económica por el uso de la imagen. La investigación aún no termina.

Vea también: ¿Por qué 8 grandes empresas lecheras fueron multadas con mil millones por la Super?

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.