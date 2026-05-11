- La movida del Museo Whitney para atraer futboleros con música y jornadas gratuitas en Nueva York

El Museo Whitney en Nueva York une el arte contemporáneo con la pasión del fútbol. Habrá transmisiones en vivo, música y descuentos para quienes lleven la camiseta

Texto escrito por: Elizabeth Mora-Mass

Del 16 de junio al 18 de agosto, el museo abrirá los siete días de la semana con una programación ampliada que integra transmisiones en vivo de partidos, música, experiencias artísticas y múltiples jornadas con entrada gratuita, incluyendo sus reconocidos Free Friday Nights y Free Second Sundays.

Además, quienes asistan con la camiseta de su selección nacional podrán acceder a un 20% de descuento en la entrada durante el torneo.

Esta programación coincide con la Whitney Biennial 2026, una de las exposiciones más relevantes del arte contemporáneo en Estados Unidos, junto con acceso a la colección del museo, que incluye obras de Edward Hopper, Georgia O’Keeffe, Andy Warhol y Jean-Michel Basquiat.

Ubicado en el Meatpacking District, a pasos de High Line y otros puntos clave de la ciudad, el Whitney se proyecta como un espacio natural de encuentro para locales y visitantes que buscan vivir el cruce entre el deporte global y la cultura este verano.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios..