- La Estación de La Sabana, un espacio desperdiciado que salvaría al centro de Bogotá

La construcción de edificios en El Listón crece sin frenar, pero el sector carece de zonas verdes. La antigua Estación de La Sabana podría ser la gran solución

Texto escrito por: Michael Ceaser

Últimamente, están construyendo muchos edificios de apartamentos en el barrio El Listón y sus alrededores. La idea es muy buena, porque el sector queda cerca de mercados, de trabajo y de tránsito. Sin embargo, al sector le falta casi completamente un elemento que requiere una comunidad, y mejoraría mucho la calidad de vida: áreas verdes. Los parques públicos grandes más cercanos son el Tercer Milenio y el Parkway, a varios kilómetros.

Esto es de particular importancia porque en estos edificios viven muchas parejas jóvenes que tienen niños pequeños o los van a tener.

Afortunadamente, existe una solución muy obvia. En el corazón del sector está la antigua Estación de Tren de la Sabana, donde ya no funciona ningún tren. Pero, visto desde uno de los edificios vecinos, se observa que los terrenos tienen muchos edificios abandonados o muy poco usados. Además, grandes partes del terreno están dedicadas a parqueaderos: de carros de los policías o de antiguas locomotoras. Las locomotoras antiguas son piezas de museo, pero seguramente se podrían parquear en otro lado.

Sacando una parte del terreno de la estación, se podría crear un parque que mejoraría mucho la calidad de vida del barrio y atraería a más residentes. Sería como los parques Tercer Milenio o el Renacimiento, con cercas y vigilancia permanente. Es notorio que el sector de la Estación tiene muchos problemas sociales y económicos —el antiguo Bronx, por ejemplo, quedaba a unas cuadras—. Por esto, con más razón, el sector merece un parque verde para facilitar actividades sanas como el deporte y la lectura.

Sin duda, quitar una porción del terreno de la Estación sería complicado jurídicamente. Por eso, los líderes de Bogotá, que trabajan en favor de la calidad de vida y en particular de la juventud, deberían tomar la iniciativa para hacer realidad este nuevo parque para Bogotá.

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