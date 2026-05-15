La movida con la que Cristiano Ronaldo abrió el camino para poder ver el Mundial gratis

Con una inversión millonaria, el crack portugués quedó con una participacion en el canal Live Mode TV que transmitirá por YouTube una buena cantidad de partidos

Cristiano Ronaldo amplió su presencia en la industria de los medios y el entretenimiento deportivo con una nueva apuesta enfocada en las transmisiones digitales. El futbolista portugués fue anunciado como “socio estratégico y accionista” de LiveModeTV, empresa brasileña que opera el canal CazéTV y que busca fortalecer la distribución gratuita de más de 30 contenidos deportivos antes y durante el Mundial 2026.

La alianza fue confirmada el 14 de mayo mediante un comunicado conjunto entre las partes. El objetivo principal del acuerdo es expandir el alcance internacional de las transmisiones deportivas gratuitas, especialmente a través de plataformas digitales como YouTube y redes sociales, donde el consumo de eventos en vivo crece de forma acelerada.

La fuerza de Cristiano Ronaldo en YouTube

LiveMode inició en diciembre de 2025 su operación internacional desde Portugal con una estrategia enfocada en ofrecer cobertura gratuita y digital del Mundial de 2026. La compañía fue fundada en 2017 y tiene su sede principal en Brasil, donde consolidó su crecimiento con CazéTV, canal que registró 3.700 millones de visualizaciones en YouTube durante 2025.

Cristiano Ronaldo aseguró que el acuerdo busca “acercar el deporte a todo el mundo” mediante nuevas experiencias digitales. Según explicó la empresa, la intención es fortalecer la conexión con las nuevas generaciones de aficionados y ampliar la distribución de las principales competencias internacionales.

La estrategia toma fuerza en un momento en el que las transmisiones deportivas migran cada vez más hacia plataformas digitales y gratuitas. YouTube se convirtió en uno de los ejes centrales del proyecto, aprovechando el alcance masivo que ya tiene Cristiano Ronaldo en internet.

El delantero portugués lanzó en 2024 su canal “UR Cristiano”, que actualmente acumula 78,8 millones de seguidores. Esa audiencia digital se suma a su impacto global como deportista y empresario, perfil que LiveMode considera clave para expandir el alcance internacional de sus contenidos.

Los negocios de Cristiano por fuera del fútbol

Thiago Tourinho, socio de LiveMode, afirmó que la llegada de Ronaldo representa una validación de la estrategia desarrollada por la compañía. También destacó la capacidad del jugador para conectar con públicos jóvenes y audiencias globales.

La incursión en LiveMode se suma a otros negocios impulsados por el capitán de Portugal en los últimos años. Cristiano Ronaldo ha diversificado inversiones en hoteles, medios de comunicación, clínicas de trasplante capilar y marcas comerciales. En 2023 ingresó al grupo portugués Cofina Média (hoy llamado Medialivre), propietario de medios como Correio da Manhã, Record y Jornal de Negócios.

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