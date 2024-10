La minería bajo ataque. Reflexiones del Decreto 0044

Por: Luis Fernando Barrera - Presidente APMC |

octubre 09, 2024

La importancia de la actividad minera en Colombia es innegable cuando se conocen los aportes que esta genera en temas de empleo, regalías, inversión extranjera y desarrollo local a través de los encadenamientos productivos. Para tener una proporción del impacto de esta industria es importante tener algunas cifras en la cabeza.

Según cifras del DANE, para el 2023 la industria representó el 2,4% del PIB y en el 2022 hizo un aporte fiscal de 22 billones de pesos. Del mismo modo, el Banco de la República registró que en el segundo trimestre del 2024 el 34% de la inversión extranjera se destinó de manera directa a proyectos de petróleo y minería. En generación de empleos, según datos de la ACM la minería crea 209.000 empleos directos y 750.000 indirectos a nivel nacional, beneficiando también a 1.098 municipios con regalías.

Con esto en mente y con la demanda de las energías renovables para enfrentar el cambio climático, la actividad minera responsable y sostenible está más vigente. Con los avances de la tecnología esta actividad se puede hacer de manera sostenible y sin afectar el paisajismo de las zonas donde interviene, además de que involucran de forma positiva a las comunidades, capacitándolas y apoyando su desarrollo. Incentivar la ejecución de proyectos mineros es lo que le va a permitir al país tener una matriz energética más orientada a energías no convencionales. Sin embargo, en este momento la minería está bajo ataque con diferentes iniciativas legislativas que adelanta el Gobierno.

En las últimas semanas el Ministerio de Ambiente viene adelantando la ejecución de una resolución del Decreto 0044, con la que pretende convertir el suroeste antioqueño y otras zonas del país, en reservas naturales temporales libres de actividad minera. Uno de los puntos más problemáticos frente a esto, es que la entidad está ignorando el hecho de que, por ejemplo, el sur oeste antioqueño es una zona del país que cuenta con una gran riqueza natural de minerales y que esta materia prima, especialmente el cobre, es lo que hace posible el desarrollo de la transición energética que se pretende lograr. En el marco de la COP 16, el Gobierno quiere visibilizar proyectos de energías renovables que se están desarrollando en el país para mostrar el aporte de Colombia en la batalla contra el cambio climático, pero sin cobre no es posible fabricar elementos básicos como los paneles solares o turbinas eólicas para la transmisión y generación energética. Hay una desconexión por parte del Gobierno en relación con los objetivos que se tienen en mente y los recursos que se necesitan para ejecutar los proyectos. Sin seguridad energética y alimentaria no hay una transición justa.

Asimismo, desde el Ministerio de Agricultura se viene adelantando una iniciativa donde se pretende delimitar unas áreas de protección a la producción de alimentos (APPA). El impacto de esto ya no recae solo en la minería, sino en cualquier actividad económica que no sea de alimentos. Si esto entra en vigor, el golpe a la economía se va a afectar a diferentes sectores y la minería no va a poder proveerle a las industrias los recursos necesarios para sus equipos. Desde la Asociación de Profesionales APMC, no hay mucha claridad sobre la metodología y criterios bajo los que funcionarían estas APPA, por ende, los actores que se pueden ver afectados con esto tienen mucha incertidumbre frente a los procedimientos que quedarían establecidos.

En la actualidad, la industria minera ya no solo permite el desarrollo social en la zona de influencia, sino que es el aliado de la transición energética. Promover proyectos mineros responsables se traduce en una dinamización de la economía colombiana, pero también nos da la oportunidad de competir en la industria mundial de minerales que cada vez tiene más demanda para poder generar energías renovables a nivel mundial.

Poner a este sector bajo ataque es perjudicar a una industria que genera un aporte significante al PIB y malgastar otra de las riquezas geológicas que la naturaleza entregó a nuestro país. La explotación responsable y la minería con propósito le brinda al país una oportunidad de desarrollar su transición energética y aportar en el proceso mundial.