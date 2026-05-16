- La millonaria sanción contra constructora Bolívar por las demoras en el Buenas Vista Living

La constructora que hoy sigue las ordenes de Julián Perdomo deberá responder con 1300 millones de pesos por retrasos en un conjunto de interés social

En la calle 153 #73-31, en Bogotá, varios compradores del conjunto Buenavista Living han expresado su inconformidad por los retrasos en la entrega de los apartamentos. El caso ha generado preocupación debido a que se trata de un proyecto de Vivienda de Interés Social (VIS), segmento dirigido principalmente a familias no tan prestantes.

De acuerdo con al menos 30 testimonios conocidos durante el proceso, Constructora Bolívar habría modificado en tres oportunidades las fechas de entrega de las viviendas. Los afectados, cansados de los incumplimientos y de la incertidumbre frente al cronograma del proyecto, decidieron acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), hoy en cabeza de Cielo Rusinque, para presentar sus quejas.

Tras escuchar a los compradores y adelantar la investigación correspondiente, la SIC concluyó que sí existieron cambios reiterados en las fechas de entrega y en los tiempos de escrituración de los inmuebles. Según la entidad, esas modificaciones afectaron las expectativas legítimas de los consumidores y alteraron las condiciones inicialmente pactadas para la adquisición de las viviendas.

La Superindustria consideró que los retrasos también impactaron el precio final de los inmuebles, debido a los cambios en los tiempos de escrituración. Como resultado, impuso a Constructora Bolívar una sanción de $1.306.426.800.

Pese a la contundencia de la decisión, la sanción corresponde a una primera instancia y todavía puede ser apelada o impugnada por la compañía. Constructora Bolívar sostuvo que actuó de manera responsable frente a los compradores y aseguró que entregó explicaciones suficientes y razonables sobre las causas de los retrasos registrados en el proyecto.

La empresa es presidida por Julián Andrés Perdomo, ingeniero civil que asumió el cargo hace cerca de un año. Durante su administración ha enfrentado un entorno complejo para el sector vivienda, marcado por la reducción de subsidios del Gobierno nacional y por la caída en la demanda de vivienda nueva.

En medio de ese panorama, la constructora ha impulsado alternativas de negocio como proyectos de vivienda turística dirigidos a colombianos residentes en el exterior. Ahora, Perdomo deberá liderar la estrategia de respuesta jurídica frente a la decisión de la SIC.

Perdomo llegó a Constructora Bolívar en 2012, luego de desempeñarse como director de proyectos en Conciviles. Inicialmente ocupó el cargo de gerente de planeación y, tras varios ascensos dentro de la organización, alcanzó la presidencia de la compañía en 2025.

En el frente jurídico, la empresa cuenta con Ximena Rovira como una de las ejecutivas encargadas de evaluar las alternativas legales. La abogada había denunciado en agosto de 2024 que la Secretaría de Gobierno de Soledad permitió el regreso de invasores al lote Farruca, donde se adelanta un proyecto VIS y obras de canalización de arroyos. Ahora será una de las responsables de analizar la respuesta de la firma ante la sanción impuesta por la Superindustria.

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