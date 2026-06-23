- La millonaria demanda que enfrentan los vecinos que casi linchan al estadounidense por equivocación

El caso de Grant Gail en Bogotá destapa el peligro de viralizar denuncias falsas en redes sociales basadas en errores de percepción y sin contrastar.

Texto escrito por: Manuel Gómez Sabogal

Se comete un error donde un estímulo real está presente, pero se interpreta incorrectamente, por ejemplo cuando estamos a una gran distancia y creemos que una persona está haciendo algo malo. Se graba un video o se toma una foto, pero no se corrobora, sino que ese video o esa foto que se acaba de publicar, denuncia una posible violación de un menor, se vuelve viral, pero no es cierto. Y viene lo grave.

El presunto pederasta fue grabado en el balcón de una vivienda cuando, presuntamente, abusaba sexualmente de un menor de edad, un video que se ha difundido en las redes sociales, provocando una gran indignación. El video fue grabado por vecinos de la zona, quienes alertaron a las autoridades. En las imágenes del video se escucha a los propios vecinos alarmados ante lo que están presenciando. "¡Está abusando del niño! ¡Suéltelo!", se escucha desde la calle.

El ciudadano estadounidense Grant Gail, quien fue falsamente señalado de haber cometido un abuso sexual en Bogotá, anunció que emprenderá acciones legales contra las personas y creadores de contenido que difundieron y viralizaron el video relacionado con el caso.

El abogado Fabio Humar, representante de Grant Gail, afirmó que, junto a su equipo jurídico e investigativo, se encuentra recopilando y verificando las pruebas necesarias para sustentar las denuncias correspondientes.

Según explicó el jurista, las acciones legales buscarán restablecer el buen nombre, la honra y la reputación del ciudadano estadounidense, quien resultó gravemente afectado por la difusión de información errónea en torno a un presunto abuso sexual que, de acuerdo con las investigaciones, nunca ocurrió.

Asimismo, sostuvo que su defendido fue objeto de una captura que posteriormente se evidenció como improcedente, situación que desencadenó una amplia exposición mediática y un fuerte impacto en su imagen personal y pública. Lo descrito por el abogado fue claro y contundente. Se demostró que una familia americana estaba intentando adoptar tres niños y por eso, se hallaban en Bogotá.

Luego entrevistaron al menor y este contó porqué estaban en el balcón. O sea, ningún caso de abuso o acoso. Al final, el ciudadano americano fue liberado. Pues ahora los vecinos del sector donde ocurrieron los hechos quieren resarcir su error y excusarse con el hombre de 35 años a quien, además de afectarle su imagen, por poco lo terminan linchando al ser señalado de estar cometiendo actos obscenos.

Muchas veces las apariencias engañan y si no observamos bien, revisamos, analizamos, podemos cometer errores que se pueden convertir en bumerang. Esas ilusiones o esos momentos que creemos ver y que no son, pueden tener influencia en el cansancio, ansiedad o situaciones ambientales.

Por ello, aceptar lo que nos llega al celular como algo que existió, se vio pero no se constató, es peligroso. Antes de aceptar una grabación o foto sin comprobar o sin analizar debidamente, no la debemos reenviar. No sabemos si estamos haciendo lo correcto. Nos podemos equivocar. Por eso, ojo con los videos o fotos que recibamos en cualquier red social.

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