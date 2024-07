La millonaria cifra en dólares que Shakira se embolsilló en la Copa América

.Publicidad.

El domingo 14 de julio, día en que se celebró la final de la Copa América 2024, Shakira dio un show de aproximadamente ocho minutos que incluyó sus éxitos "Hips don't lie", "Te felicito", "TQG (original de Karol G) y "Puntería". El show, que tuvo un despliegue de luces impresionante, pero fue duramente criticado por el hecho de que la barranquillera estuviera cantando sobre una pista, costó 2 millones de dólares.

Esa es la cifra que Shakira se llevó por cantar partes de sólo cuatro canciones y con una pista (haciendo playback) que días más tarde evidenciaron en redes que es la misma que viene utilizando desde hace más de cuatro años, cuando se presentó en el Super Bowl junto a Jennifer López, Bad Bunny y J Balvin.

La cifra fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen, locutor del medio argentino Radio Mitre, que es uno de los mayor audiencia en la ciudad de Buenos Aires: “A mí me dieron un número y te lo voy a contar: esto sería lo que cobraría Shakira por cantar en la final de la Copa América. Dos millones de dólares por cantar unos cinco minutos”, fueron las palabras del comunicador.

La preparación del show de Shakira hizo necesario que los jugadores tuvieran que extender su descanso de medio tiempo, de 15 a casi 30 minutos, para que la barranquillera pudiera preparar un concierto que algunos internautas consideraron innecesario.

Fortuna de Shakira

Según el portal Celebrity Net Worth, Shakira tiene alrededor de 300 millones de dólares, que ha conseguido tanto en su carrera de cantante, por su faceta de empresaria y por eventos que se derivan de la capitalización de su imagen de figura pública. Cómo pueden ser las publicidades o su participación en el reality The Voice.

Su fortuna es superada por las de otros artistas como Jennifer López (US$ 400 millones), Julio Iglesias (US$ 600 millones), pero sí es mayor a la de otros referentes como Ricky Martin (US$ 130 millones) o Enrique Iglesias (US$ 100 millones).