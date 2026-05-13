La millonaria apuesta de Sony Music para quedarse con más de 45 mil éxitos de Shakira

Canciones como Hips Don’t Lie, Under the Bridge y Livin’ On A Prayer quedaron dentro del negocio de USD 4.000 millones que sacudió el mercado de derechos musicales

Sony Music Publishing cerró uno de los negocios más grandes recientes de la industria musical al acordar la compra del catálogo completo de Recognition Music Group (empresa anteriormente conocida como Hipgnosis Songs Fund), una operación que incluye más de 45.000 canciones de artistas como Shakira, Beyoncé, Lady Gaga, Mariah Carey y Leonard Cohen.

Aunque las compañías no confirmaron oficialmente el monto final de la transacción, medios internacionales estimaron que el acuerdo ronda los USD 4.000 millones, convirtiéndose en una de las adquisiciones más relevantes del mercado global de derechos musicales en los últimos años. El negocio fue realizado junto con GIC, el fondo soberano de Singapur, aliado estratégico de Sony en esta operación.

¿Qué canciones se incluyeron en la transacción entre Sony y Recognition Music Group?

Entre las canciones incluidas aparecen algunos de los mayores éxitos del pop y el rock contemporáneo. El catálogo reúne títulos como Hallelujah, de Leonard Cohen; Single Ladies, de Beyoncé; Under the Bridge, de Red Hot Chili Peppers; Bad Romance, de Lady Gaga; Livin’ On A Prayer, de Bon Jovi, y All I Want For Christmas Is You, de Mariah Carey.

En el caso de Shakira, la operación tiene un valor adicional dentro de su trayectoria musical. En enero de 2021, la artista barranquillera vendió el 100 % de sus derechos editoriales sobre 145 canciones a Hipgnosis. Dentro de ese paquete estaban composiciones que marcaron su carrera internacional, entre ellas Hips Don’t Lie, Whenever, Wherever, La Tortura, She Wolf y Waka Waka.

Ahora, tras la compra de Recognition Music Group, esos derechos pasan nuevamente a la administración de Sony Music Publishing, compañía vinculada históricamente al desarrollo internacional de la cantante colombiana.

De Hipgnosis Songs Fund a Recognition Music

Recognition Music nació en 2018 bajo el nombre de Hipgnosis Songs Fund y fue fundada por el ejecutivo musical Merck Mercuriadis. La compañía se convirtió rápidamente en protagonista de la industria por su estrategia de adquirir catálogos de artistas y productores de alto impacto comercial.

Durante los últimos años, la firma acumuló derechos musicales valorados en cientos de millones de dólares. Entre sus adquisiciones más conocidas estuvieron el catálogo completo de Justin Bieber por cerca de USD 200 millones y los derechos musicales de Red Hot Chili Peppers por aproximadamente USD 140 millones.

En 2024, Blackstone tomó control de la empresa y posteriormente cambió su nombre a Recognition Music Group. Desde entonces, el fondo mantuvo el negocio como uno de sus activos más fuertes dentro del mercado de propiedad intelectual musical.

Sony explicó que la compra busca ampliar su presencia en el mercado editorial y fortalecer su capacidad de administración de repertorios globales. Rob Stringer, presidente de Sony Music Group, calificó el acuerdo como una “adquisición trascendental” por la magnitud de las canciones involucradas.

La operación todavía está sujeta a condiciones habituales de cierre, pero ya es vista como uno de los movimientos más grandes del negocio de derechos musicales en la última década, debido a que con esta compra Sony suma bajo su control miles de canciones que continúan generando ingresos a través de plataformas digitales, radio, cine, televisión y licencias comerciales en todo el mundo.

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