La lupa del Ministerio del trabajo aterrizó en Barranquilla en las tiendas Olimpicas de los Char

El gerente José Carbonell tendrá que responder por las denuncias de irregularidades laborales que la mano de hierro de Sandra Muñoz, MinTrabajo, tendrá que evaluar

El turno de la revisión de relaciones laborales le llegó a los supermercados y droguerías Olímpica de propiedad de la familia Char. El Ministerio del trabajo en cabeza de Antonio Sanguino, militante del Partido Verde, se ha propuesto responder a quejas y denuncias de comportamientos patronales que no estén ceñidos a la ley con firmeza a la luz de la nueva Ley laboral.

Su mano derecha, la abogada Sandra Muñoz es la directora de Inspeccion, Vigilancia y control , pero también le entregó la responsabilidad del viceministerio y que ya mostró hasta donde puede llegar cuando se trata de respetar derechos laborales como el caso de los repartidores de Rappi y las Tiendas D1.

Al Ministerio de trabajo le han llegado denuncias sobre todo relacionadas con presuntos excesos en la tercerización de funciones en las Tiendas Olímpica y la implementación de la nueva jornada laboral, y ya tomaron cartas en el asunto.

En respuesta a la situación Olímpica, que tiene de gerente general a José Manuel Carbonell, respondió que el negocio prioriza el bienestar de sus trabajadores, donde se implementa las recientes disposiciones de la reforma laboral del mismo modo se reduce la jornada y se refuerza los protocolos de seguridad en el trabajo. La cadena de tiendas no es la única gran franquicia con el ojo del Ministerio del Trabajo encima, los funcionarios del Mintrabajo siguen de cerca también a las tiendas D1.

Producto de una consultoría internacional para el manejo de empresas de familia, los Char tomaron la decisión de separar de los cargos directivos a los miembros de la familia, razón por la cual se nombró la presidencia de las Tiendas Olímpica –la joya de la corona- aunque el negocio del futbol también les está dejando muchos dividendos a quien se desempeñaba como vicepresidente financiero José Manuel Carbonell.Este administrador de empresas de la Universidad del Norte y magíster de Eafit es quien sorteó dificultades de la empresa de los últimos año, será quien tendrá que hacerle frente a las quejas de los empleados que se han multiplicado en todo el sector privado desde la aprobación de la reforma laboral.

