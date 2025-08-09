El agarrón de Cristina Hurtado con Carla Giraldo que le cambió sus planes en la televisión 

La paisa cerró su paso por el canal RCN y aterrizar en uno de las populares realities, A otro nivel, que estará, como a ella le gusta en horario Prime

De manera sorpresiva, la presentadora paisa Cristina Hurtado dio a conocer su fichaje por parte de Caracol Televisión para ser la cara de uno de sus populares realities. Aunque durante años su casa fue RCN, parece que esa relación no va más. Algo que muchos ya intuían tras su salida —en medio de polémicas— de La casa de los famosos, donde compartió set con Carla Giraldo, la presentadora que el canal prefirió conservar por encima de la indudable experiencia de Cristina.

La paisa saltó al estrellato en 2003, cuando fue una de las participantes más destacadas de Protagonistas de Novela, donde también conoció a su esposo, José Narváez. Sergio Barbosa, quien dirigía Estilo RCN en ese entonces, le echó el ojo a Cristina y decidió convertirla en una de las presentadoras de este formato, que fue icónico en la década de los 2000. La figura de Cristina Hurtado era tan importante para el canal, que incluso llegaron a rechazar su carta de renuncia.

Cristina Hurtado y Carla Giraldo en la primera temporada de La casa de los famosos.

A pesar de su amor por Nuestra Tele, Hurtado llegó a Canal 1, donde hizo parte del noticiero y también se sumó al formato Guerreros. Sin embargo, su regreso a RCN como presentadora de la primera temporada de La casa de los famosos en 2024 fue una muestra del cariño que sentía por ese canal que la vio crecer. “Estoy feliz de volver a casa”, dijo en su momento. Pero su paso por el reality duró solo una temporada: su convivencia con Carla Giraldo no funcionó y terminó saliendo del programa, dejando claro que esa “casa” ya no era suya.

Quien se vio beneficiado por esta ruptura fue Caracol Televisión, que no dudó en ficharla. El canal aprovechará al máximo la experiencia obtenida por la paisa a lo largo de más de dos décadas en pantalla. Todo indica que el nuevo proyecto que liderará Cristina llegará en agosto, aunque todavía no se han revelado detalles.

Las otras caras de RCN, adempas de Cristina Hurtado, que fueron fichadas por Caracol

Esta no es la primera vez que una de las figuras emblemáticas de RCN aterriza en Caracol. Carolina Cruz, por ejemplo, fue parte fundamental del recordado matutino Muy buenos días, donde compartió set con Yaneth Waldman y Jota Mario Valencia. Hoy, es una de las presentadoras más visibles del canal rival.

Andrea Serna, en el Desafío.

Lo mismo ocurrió con Laura Acuña, otra estrella nacida en RCN que ahora brilla en Caracol Televisión. Además de participar en distintos formatos, estrenó su propio espacio de entrevistas, consolidándose como una figura fuerte del canal. Andrea Serna, que durante años fue la imagen indiscutible de El Factor X, también cambió de casa. Hoy, es una de las piezas inamovibles del Desafío, otro de los realities insignia de Caracol.

Ahora el turno es de Cristina Hurtado, quien se suma a esa lista de talentos que cambiaron de equipo. Una jugada que demuestra que, en la pantalla chica, nada está escrito y que los amores televisivos también pueden tener segundas oportunidades... aunque no necesariamente con la misma pareja.

