La millonada que le quedó debiendo Iván Duque a San Andrés y Providencia

Por: Cristian David Rojas Vargas

septiembre 01, 2022

Hace 1 año y 9 meses sucedió un hecho catastrófico en nuestro país, precisamente en el océano Atlántico, afectando a tres islas que se encuentran a más de 700 kilómetros de tierra continental colombiana, San Andrés, Providencia y Santa Catalina fueron golpeados por el huracán Iota de categoría cinco, siendo Santa Catalina la isla más afectada, los desastres naturales, y de infraestructura, fueron devastadores el 98% de la isla había sido afectado más de 6.300 familias quedaron muy mal, después de haber pasado el virus del covid-19, por tal motivo desde la presidencia de Iván Duque a través del Decreto 1472, del 18 de noviembre de 2020, declaró la existencia de una situación de desastre en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sus cayos, por el término de 12 meses prorrogables hasta por un periodo igual.

Hasta hace muy poco antes del 7 de agosto de 2022, el expresidente Iván Duque pregonaba en medios de televisión y radio que la restauración de estas tres islas era un éxito que las personas quedaron muy contentas y agradecidas con la labor que desarrollo el gobierno colombiano, y eso era lo que creíamos los colombianos, hasta hace unos días que el presidente Gustavo Petro, presentó una denuncia en medios de comunicación, en la cual hablaba de sobrecostos en las casas que se habían construido en este lugar algunas alcanzaban costos de más de seis cientos millones de pesos, es aquí donde volvió a ser un tema relevante en todo el país, las casas y la reconstrucción en las tres islas.

Hay que dejar claro que Gustavo Petro no fue el primer que denuncó las inconsistencias que estaban sucediendo en los procesos de construcción y reconstrucción, la primera en hacer denuncias fue la periodista Amparo Pontón, quien lleva treinta y dos años viviendo en Santa Catalina, la periodista hace más de un año hizo las denuncias respeto a lo que estaba sucediendo en la isla, estas en su momento no tuvieron mucha repercusión en los medios comunicación, como la está teniendo ahora que la procuraduría investiga las posibles irregularidades en los contractos, para saber sobre las denuncias los videos se encuentran en un perfil de Facebook que se llama el Isleño.com.

El total de familias afectadas son de 2347, el total de intervenciones es 371, para las cuales se han invertido un 1.3 billones de pesos, que están divididos en dos partes, fase de reconstrucción y fase intervención estructural. En San Andrés fase de reconstrucción se registra en documentos oficiales de UNGRD, cuarenta actividades, con un valor de $ 65.000 millones, en fase de intervención estructural se registra, vente y un actividades con valor de $ 190.367 millones.

En Providencia y Santa Catalina, en la fase de reconstrucción se registra 119 actividades con un valor de $ 526.931 millones, en fase de intervención estructural se registra 37 actividades con un valor de $ 175.000 millones.

En esta semana nos hemos enterado de más fallas en la reconstrucción y construcción de las islas, paredes con grietas por falta de fibra, tanques de almacenamiento de agua sin tapas, lanchas no aptas para la navegación marina, podría haber una burbuja económica ya que los productos y servicios en las islas aumentaron de precio debido que las constructoras y sus empleados pagan así sea costoso, pero que pasara cuando se vayan de la isla que tanto afectara la economía.

Amparo Pontón, nuestra periodista en las islas, le hizo una denuncia frente a frente a Iván Duque en la que le preguntó:

Señor presidente, se siente usted contento y satisfecho como salió a decirlo en medios de comunicación, porque había logrado el noventa y ocho por ciento del plan para las islas.

Iván Duque guardó profundo silencio y no le respondió nada.

Señor presidente, se siente orgulloso de decir que ahora hay una nueva Providencia, claro sin hospital, sin aeropuerto y sin el colegio el único que había en la isla.

Iván Duque no respondió nada.

La situación más lamentable aparte de la investigación que se realiza por las presuntas irregularidades en los contractos es que la Isla de providencia después de todas las cosas malas que sucedieron no cuenta con un hospital y para atender las necesidades sanitarias les toca desplazarse hasta San Andrés, en las noches no se puede hacer por falta de iluminación, también para dejar claro que la mayoría de transportes los hace la Armada Nacional, a la cual le agradecemos de ante mano por su labor.

Esta es la realidad de las islas, cuando vaya teniendo más información les estaré contando al respeto, esto para que vean que las Islas imaginarias de Iván Duque no existen en Colombia, y que la isla en la que sale en la foto, donde está el muy chévere en una cuatrimoto, es la misma isla que hoy no tiene aeropuerto, no tiene hospital y, para colmo de males, los niños y adolescentes no tienen colegio, muchas gracias por leerme.