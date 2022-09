¿Con qué cara criticó a J Balvin? La hipocresía de Residente

.Publicidad.

A comienzos de este año, René exintegrante de Calle 13 se enfrentó a J Balvin en una ‘tiraera’, una pieza musical para arremeter contra con quien no se está de acuerdo, la cual llamó Sessión 49# que grabó junto a Bizarrap donde trató al intérprete de “Mi Gente” como “racista y fracasado”.

Ahora, una nueva ‘tiraera’ liderada por el puertorriqueño Cosculluela pretende criticar fuertemente al artista de “Atrevete te te” con el tema “René, renuncia”, la cual fue escrita con sarcasmo y burlas y en donde se puede escuchar: “No puedes criticar que no hay trabajo si no vives en el 100 X 35 pues no aportas un carajo”.

La pelea comenzó luego de que Tokischa, quien es amiga de René, se besara en uno de sus conciertos con otra mujer a lo que Cosculluela tildó de “inmorales y no pensar en la juventud”. Frente a esto, Residente no dudo en tratar al músico de homófobo así como de que solo hacía canciones hablando de armas y de sexo.

Como era de esperarse, René respondió a través de Youtube con el tema que se titula ‘Payaso’, el cual dice así: “tu cultura hip hop me da pena. Me hablas a mí de películas y tú eres el que no sale de la escena. Un rapero fuera del ecosistema. ¿no quieres fama entonces? ¿Por qué le pones mi nombre al tema?...”. Por ahora, se espera que Cosculluela responda nuevamente con otra ‘tiraera’.