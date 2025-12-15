La millonada que gasta Álex Char para promocionar su gestión en redes sociales

Álex Char dejó la pauta en medios locales y ahora invierte miles de millones en influenciadores como una estrategia que prioriza su imagen y su alcance en redes

El alcalde de Barranquilla, Álex Char, dejó a un lado la costumbre de pautar con los medios de comunicación locales. Lo anterior tenía como objetivo mostrar, por medio de ellos, sus gestiones y expandir su “buen” retrato político entre la mayoría de los barranquilleros. En la actualidad, el alcalde tiene una nueva estrategia publicitaria: mantener su imagen positiva y promocionar los distintos programas de la Alcaldía por medio de varios influenciadores.

La administración de Barranquilla firmó un contrato por dos mil millones de pesos, destinados a influenciadores y microinfluenciadores que realizan reels, reseñas y “se ponen la camiseta” de la Alcaldía para promover eventos institucionales.

¿Cuánto se gastaba Álex Char en publicidad con los medios locales?

Según el portal corrupcionaldia.com, en 2024 el mandatario de los barranquilleros se gastaba 26 millones de pesos diarios para promocionar su gestión. El pago estaba destinado a “tres empresas de publicidad que organizan todo el material publicitario que rueda por los canales virtuales de internet”, asegura este portal.

Esta decisión de Álex Char es presentada como un despilfarro de recursos públicos, dando a entender que una de sus prioridades es mantener su imagen política en Barranquilla, el Atlántico y Colombia. El texto plantea que esta estrategia responde a una aspiración presidencial aún latente. Según esta percepción, la publicidad del mandatario carecería de objetividad y transparencia, y tendría como fin silenciar voces críticas y perpetuarse en el poder.

Por ejemplo, Felipe Saruma es uno de los influenciadores contratados por Char; a él se suman Juanda Caribe, Iro Ramírez, Jeimison y Giselle León. Ellos generan contenidos digitales mostrando la gestión del alcalde de Barranquilla. Lo anterior es ejecutado por la empresa Análogo S. A. S., en un contrato por casi 3.000 millones de pesos. Es evidente el cambio en la comunicación política actual, centrada en redes sociales.

Distancia con la prensa local

La relación de Álex Char con la prensa local es hoy distante. Son pocas las entrevistas que concede a quienes antes consideraba periodistas cercanos. Según lo que dicen, ya no los necesita y no son invitados a los eventos de la Alcaldía. Muchos periodistas de Barranquilla tienen preguntas sobre la seguridad en la ciudad, pero, según esta versión, reina la ley del silencio. El gobierno de Char habría reducido el dinero destinado a publicidad en los medios locales.

¿No hay plata para tanta gente o Álex Char ya no necesita a la prensa local?

Lo cierto es que la Alcaldía ya no pauta de manera significativa en la prensa barranquillera. Esto se reflejaría en el contrato con Coopercom, cooperativa encargada de entregar la publicidad a los diferentes medios locales. En los dos últimos periodos de la administración de Álex Char, esa cooperativa recibió 6.500 millones de pesos en dos contratos, mientras que en este tercer mandato ha recibido 5.250 millones de pesos.

Para el alcalde, resulta más efectiva una estrategia comunicativa basada en influenciadores que en los medios locales. Tal vez logre mayor alcance, pero se pone en riesgo la credibilidad y la objetividad. Estos influenciadores cuentan con más seguidores que muchos medios locales. Los números citados son: Juanda Caribe (2,8 millones de seguidores en Instagram), Felipe Saruma (11 millones en TikTok), El Sebastucho (2,3 millones en TikTok) y Giselle León (1,9 millones en TikTok).

