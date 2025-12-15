Trump le daría el visto bueno a la marihuana para que se convierta en un producto agrícola de EE. UU.

Por: Elizabeth Mora-Mass |

diciembre 15, 2025

Se espera que este lunes, el presidente Donald Trump de Estados Unidos dé un paso para legalizar la marihuana: el alcaloide pasaría de sustancia psicoactiva peligrosa a la categoría Schedule III, una clasificación compartida por analgésicos como el Tylenol con codeína o ciertos esteroides.

La marihuana actualmente es clasificada como Schedule I por la DEA. La entidad la describe como una sustancia como “no para uso médico y con gran potencia para el abuso”.

La medida se da en medio de una guerra campal contra las drogas, en las cuales por lo menos 24 embarcaciones con más de 80 personas han sido hundidas en altamar, por supuestamente traficar con cocaína y heroína.

La legalización en todo el territorio estadounidense sería a partir de enero de 2026, de acuerdo con la información de The Washington Post, CNBC y otros medios, los cuales citaron al mandatario informando sobre su decisión de legalizar el cannabis, como la llaman los mercados bursátiles.

De esta manera, la marimba pasa de ser “la yerba maldita” para convertirse, en forma oficial, en el primer producto agrícola de Estados Unidos.

Los medios han informado que Trump quiere hacer el producto legal con el fin de invertir en investigaciones médicas, dado que es un hecho que la marihuana es una gran ayuda para los pacientes de cáncer y otras enfermedades crónicas, ya que alivia el dolor, quita las náuseas, el vómito y el malestar estomacal causados por las medicinas anticancerígenas.

Durante la campaña de 2024, Trump apoyó un proyecto de ley en Florida que pretendía legalizar la marihuana, pero no fue aprobado. La marihuana es legal en 45 de los 50 estados de la Unión Americana ya sea con fines médicos o recreacionales.

Según los analistas, por esta razón Trump quiere legalizar el alcaloide, el cual, desde 1985, “es el primer producto agrícola de la nación, por encima del maíz y el trigo”, según un informe del New York Times en 1987, cuando Nancy Reagan lanzó su famoso programa, “Di no a las Drogas”.

En el Estado de Nueva York la marihuana es legal y genera casi dos billones de dólares en impuestos. Existe una marca promocionada como “Santa Marta Golden, marihuana orgánica”, la cual se vende como 100% natural. Por supuesto hablamos de la famosa “Mona” colombiana, cultivada en las montañas de Santa Marta.

El mercado reaccionó de inmediato a las palabras de Trump. Tilray Brands, una de las productoras más reconocidas de cannabis, subió un 30% en el mercado bursátil, informaron los noticieros económicos. Otras marcas también subieron.

De acuerdo con la encuestadora Gallup, en octubre de 2025, un 64% de todos los estadounidenses apoyan la legalización de la marimba.

