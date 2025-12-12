Así fue como un potro se coló en una iglesia de La Ceja justo antes de misa

Un potro ingresó inesperadamente a una iglesia en La Ceja durante la Misa, sorprendiendo a los feligreses y convirtiéndose en una escena simbólica y memorable

Por: José Eliécer Palomino Rojas

diciembre 12, 2025

Durante el atardecer del día festivo dedicado a la Inmaculada Concepción, se registró un hecho tan inesperado como singular en la Basílica Menor Nuestra Señora del Carmen, en el municipio de La Ceja, Antioquia, Colombia. Un ejemplar equino muy joven ingresó de manera improvisada por una de las naves del templo justo antes del inicio de la Santa Misa correspondiente a la hora después de la oración de vísperas.

El potro avanzó con paso lento, firme y majestuoso, generando sorpresa entre los feligreses que se encontraban en el lugar. Algunos asistentes, admirados por la escena, no dudaron en sacar sus celulares para registrar el suceso, conscientes de que estaban presenciando un momento único dentro del recinto sagrado.

Este acto extraordinario se produjo en un escenario profundamente marcado por la tradición religiosa. Los cejeños, además de celebrar el día festivo de la Inmaculada Concepción, también honran con fervor las fiestas de la Virgen del Carmen y la Semana Santa, celebraciones que cuentan con más de cien años de historia, heredada desde los fundadores del municipio. Estas prácticas espirituales han impregnado y grabado, como un buril de artista, el corazón de generaciones enteras.

Como elemento ilustrativo dentro de la tradición cristiana, existen relatos piadosos transmitidos por siglos, más espirituales que históricos, que narran gestos de reverencia de los animales ante el Santísimo Sacramento. Uno de los más conocidos es el de la mula que, según la devoción popular ligada a San Antonio de Padua, se habría arrodillado en señal de adoración ante la Eucaristía, prefiriendo inclinarse ante el Cuerpo de Cristo antes que acercarse al heno. Esta narración, entendida como símbolo místico de humildad y reconocimiento divino, ha acompañado por años la fe de muchos creyentes.

En medio de este ambiente de devoción, la presencia del joven potro adquirió un matiz especial. Para algunos asistentes, el hecho pareció un guiño simbólico, como si la naturaleza misma se hiciera presente entre los fieles.

Según testigos, un feligrés decidió acercarse con calma para guiar al potro hacia la salida. El animal respondió de manera dócil, sin generar alteración alguna. La escena, breve, pero significativa, despertó sonrisas discretas y miradas de ternura entre quienes presenciaron la inesperada visita.

Los presentes coincidieron en afirmar que lo ocurrido no corresponde a un montaje ni a efectos de inteligencia artificial (IA). Se trató de un acontecimiento real, observado y registrado exactamente como sucedió dentro del recinto sagrado.

Este episodio, tan curioso como simbólico, quedará como una anécdota memorable para la comunidad cejeña. Un recordatorio de que incluso en los espacios de mayor solemnidad pueden aparecer visitantes inesperados que unen la sorpresa, la fe, la tradición y la vida cotidiana.

