La metamorfosis de la deshumanización

Por: Santiago Palacio |

octubre 28, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Franz Kafka, en *La Metamorfosis*, presenta una alegoría desgarradora sobre la marginación social y la pérdida de identidad. La transformación de Gregor Samsa en un insecto no es solo una metáfora física, sino una profunda exploración existencial

La perspectiva nietzscheana se manifiesta en la desintegración del "yo" de Gregor. Nietzsche, en su crítica a la moral tradicional, argumenta que la identidad se construye a través de la afirmación de la voluntad de poder. Gregor, al perder su capacidad de trabajo y su estatus social, pierde también su capacidad de afirmarse en el mundo. Su voluntad de poder se ve anulada, lo que lleva a una progresiva desintegración de su identidad y a una aceptación pasiva de su nueva condición de marginado. La familia, que representa la sociedad, lo despoja de su dignidad y lo reduce, negando su "voluntad de poder" y contribuyendo a su aniquilación. El "yo" de Gregor, se disuelve en la falta de reconocimiento social y en la propia incomodidad existencial.

..Publicidad..

El elemento de la "resentimiento", tan crucial en la filosofía de Nietzsche, también está presente. La familia, en su resentimiento hacia Gregor por su nueva incapacidad, lo rechaza y lo abandona. Este rechazo no es solo una reacción a su condición física, sino una manifestación de su resentimiento hacia su anterior dependencia económica. En lugar de compasión, la familia exhibe un resentimiento moral, proyectando su propia incapacidad para adaptarse a una nueva realidad en su rechazo y desprecio. Este resentimiento, según Nietzsche, es un motor destructivo que corroe tanto a quien lo siente como a quien lo sufre.

...Publicidad...

La obra de José Saramago, especialmente en *Ensayo sobre la ceguera*, ofrece un paralelismo interesante. La ceguera en Saramago, al igual que la metamorfosis de Gregor, es un factor que desencadena la marginación social y la deshumanización. La sociedad, al enfrentar la incertidumbre y el miedo, abandona sus principios morales y se convierte en una fuerza brutal y deshumanizadora. Como en *La Metamorfosis*, la pérdida de la capacidad funcional desencadena el rechazo y la exclusión. La narrativa de Saramago enfatiza la facilidad con la que la sociedad puede deshumanizar a aquellos considerados "diferentes" o "inútiles", reflejando la misma dinámica de rechazo que se observa en la familia de Gregor.

....Publicidad....

En ambos casos, la narrativa literaria revela una verdad incómoda: la sociedad no solo tolera la marginación, sino que puede contribuir activamente a ella, utilizando la diferencia e inutilidad económica como pretexto para la exclusión y la deshumanización. La condición física de Gregor y la ceguera en Saramago son símbolos de una fragilidad existencial expuesta a la indiferencia, al miedo y al resentimiento de una sociedad que se construye sobre la base de la funcionalidad y el rechazo a la alteridad. Kafka, Nietzsche y Saramago nos permiten comprender la profundidad del problema de la marginación social y la imperiosa necesidad de una sociedad que valore la dignidad humana más allá de las capacidades físicas o monetarias del estatus social.

La Metamorfosis trascendía su condición de relato corto para convertirse en un crisol de interpretaciones, un espejo que refleja las ansiedades existenciales del siglo XX y la experiencia humana contemporánea. A diferencia de interpretaciones simplistas que ven en Gregor el protagonista un símbolo de la alienación, su metamorfosis en insecto representa la irrupción del absurdo en la existencia. Siguiendo a Camus, la transformación no es simplemente una desgracia, sino una revelación de la falta de sentido inherente de la vida, una experiencia que expone la precariedad de la identidad y la fragilidad de la razón. Gregor no es simplemente un insecto, sino un individuo confrontado con la radical libertad de definir su existencia en un contexto carente de significado. Sin embargo, esta libertad se encuentra severamente limitada por la imposición de una identidad indeseada y la respuesta visceral de su familia y la sociedad, que lo rechazan y lo excluyen. Su angustia no es solo física, sino existencial: la imposibilidad de reconciliarse con su nueva realidad y con la pérdida irreversible de su antigua identidad.

La metamorfosis es una radical alteración de su esquema corporal, una disrupción que afecta su percepción del espacio, el tiempo y las relaciones interpersonales. Su cuerpo, antes instrumento de trabajo y medio de interacción social, se convierte en una prisión, una fuente de repulsión y un obstáculo para la comunicación. Esta transformación no solo es física, sino también existencial, produciendo una alienación profunda entre el sujeto y su mundo.

La metamorfosis puede verse como una manifestación simbólica de los conflictos inconscientes de Gregor. Su condición de empleado asalariado, la opresión familiar y la imposibilidad de alcanzar la autorrealización podrían interpretarse como factores que contribuyen a un estado de profunda frustración y represión. Su transformación se convierte en una estrategia inconsciente para escapar de la responsabilidad, una regresión a un estado infantil en el cual las demandas del mundo adulto se tornan irrelevantes. Sin embargo, esta interpretación no reduce la metamorfosis a un síntoma psicológico, sino que la considera como una metáfora de la lucha interior por la identidad y la autoaceptación.

Gregor, reducido a una fuerza de trabajo, se convierte en un símbolo de la alienación moderna. Su valor se reduce a su productividad; la pérdida de su capacidad laboral lo convierte en un ser descartable, un símbolo de la deshumanización inherente al sistema capitalista. La familia, lejos de ofrecer apoyo, exacerba su alienación, reflejando la frialdad y la indiferencia de una sociedad centrada en el beneficio económico.

La metamorfosis no solo representa una transformación física, sino también una profunda fractura de la identidad social de Gregor. Su cuerpo transformado lo despoja de su rol social, lo priva de su capacidad de interacción significativa y lo condena al aislamiento. Su incapacidad para comunicar verbalmente, incluso con su propia familia, es un reflejo de la fragmentación de su identidad social. Su antigua identidad –hijo, hermano, empleado– se desvanece, dejando un vacío existencial que profundiza su alienación.

*La Metamorfosis*, lejos de ser una simple historia de transformación física, es una profunda exploración de la condición humana. La novela no solo retrata la alienación, el absurdo y la angustia existencial; también reflexiona sobre la naturaleza de la identidad, la importancia de la comunicación, y el impacto de las estructuras sociales en la experiencia individual.